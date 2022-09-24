奧鹿風球｜天文台料將「升呢」颱風　美預報10.1另一低壓區逼港

踏入9月底，南海或出現「風接風」情況。天文台表示，熱帶氣旋「奧鹿」已增強為強烈熱帶風暴，料今（24日）、明（25日）兩日移向呂宋一帶並逐漸增強，按目前預測路徑，下周一（26日）及下周二（27日）會橫過南海中部並移向越南一帶。天文台料奧鹿下周一將於本港約600公里外掠過，下周二則增強為颱風。



另外，天文台而預料，另一個廣闊低壓區會在下周後期為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展存在變數。歐美預報則料，下周五（30日）南海有另一個低壓區生成，美國預報更料低壓區下周六（10月1日）國慶日及10月2日趨向珠江口，並在珠海一帶登陸，強度達颱風程度。



天文台表示，奧鹿現已增強為強烈熱帶風暴，在今日正午12時，奧鹿集結在馬尼拉之東北偏東約720公里，預料向西或西南偏西移動，時速約22公里，移向呂宋一帶。

根據天文台熱帶氣旋路徑資訊，料奧鹿明日將增強為颱風，不過掠過菲律賓入南海後，或減弱為強烈熱帶風暴。天文台預料奧鹿下周一最接近本港，不過仍保持約600公里距離，並於下周二再增強成颱風。

根據天文台9天天氣預報，下周一及周二離岸間中吹6級風，即達3號風球的風力程度。

▼8月25日 8號風球上午生效時杏花邨及大埔情況▼



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奧鹿與香港保持距離 中央氣象台料或達強颱風級

內地中央氣象台則預計，奧鹿將以每小時20至25公里的速度向偏西方向移動，強度逐漸增強，明日下午到晚上穿過菲律賓呂宋島進入南海中部偏東海域；其後掠過海南島以南海面向越南中部沿海靠近，強度明顯增強，最強可達颱風級或強颱風級。

美國全球預報系統（GFS）和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）同樣預測，奧鹿其後一直向西移動，大致趨向越南峴港一帶，料與本港保持一段距離。至於強度方面，GFS料奧鹿進入南海後，海平面中心最低氣壓為977 hPa，即達颱風程度；ECMWF則預測奧鹿將維持強烈熱帶風暴程度。

▼美國全球預報系統（GFS）預測▼



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▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



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國慶日或再打風 美預報料10.1逼近珠江口 港天文台︰發展存在變數

另外，GFS及ECMWF同樣預測，下周五（30日）南海有另一個低壓區生成。GFS該低壓區下周六國慶日將直逼本港，10月2日在珠海一帶登陸，僅與本港距離約100公里。ECMWF則料該低壓區與本港距離較遠，10月2日在海南島一帶登陸。強度方面，GFS料該低壓區達颱風程度；ECMWF則料僅熱帶風暴程度。

對於國慶日或打風，天文台預測一個廣闊低壓區會在下周後期為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展存在變數。根據九天天氣預報，下周六國慶日及10月2日將多雲有驟雨，離岸風力間中6級，即達三號風球的風力。

天文台料東北季候風會在未來數日持續影響廣東沿岸，該區風勢頗大。（天文台網頁圖片）

本港天氣方面，天文台指一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。預測今日下午部分時間有陽光，氣溫介乎26至31度，稍後有一兩陣驟雨；今晚大致多雲，吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風。展望明日大致天晴，下周一稍後及下周二風勢頗大，有一兩陣驟雨。

▼8月24日，杏花邨入夜後風勢增強▼

