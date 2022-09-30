暴雨｜天文台晚上再度發出黃色暴雨警告信號　沙田、將軍澳雨勢大

天文台晚上8時10分再次發出黃色暴雨警告信號！天文台今早（30日）10時25分首次發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。天文台亦預料強陣風繼續吹襲本港，市民如身處室外，要盡快到安全地方躲避。 在上午9時50分，橫瀾島錄得每小時約80公里的強陣風。



偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，驟雨正影響南海北部。本港方面，今早大嶼山部分地區錄得超過20毫米雨量。在上午5時，颱風洛克集結在大阪以南約790公里，預料向東北偏東移動，時速約28公里，橫過日本以南海域。



本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約31度，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風。



（天文台網頁）

天文台展望，明日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。下週初漸轉天晴。

（天文台網頁）

運輸署表示，因緊急維修，干諾道中(往堅尼地城方向)近文華里的第1線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。