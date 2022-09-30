黃雨｜強陣風襲港狂風暴雨　天文台發黃雨警告　廣泛地區下大雨

本港近日天氣反覆，天文台今早（30日）10時25分，發出黃色暴雨警告信號。天文台指，本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台同時發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港，呼籲市民如身處室外，應盡快到安全地方躲避。 在上午9時50分，橫瀾島錄得每小時約80公里的強陣風。

根據天文台的雨量分佈圖，截至上午10時15分，港島區雨量最高，港島及大嶼山部份地區雨量更達40毫米或以上。



▼9月30日 黃雨下市面情況▼



天文台表示，今早已發出黃雨警告，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。至於可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。同時大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。另外，可能受河道氾濫影響之市民，亦應採取適當的預防措施，以避免損失。

天文台預料今日多雲有驟雨，初時雨勢頗大及有狂風雷暴，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台又指，預料強陣風繼續吹襲香港。如市民身處室外，應盡快到安全地方躲避， 在上午9時50分，橫瀾島錄得每小時約80公里的強陣風，預料高達每小時80公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。

根據天文台的雨量分佈圖，截至上午10時15分，本港廣泛地區有雨，其中港島區雨量較高，港島南部部份地區雨量達40毫米或以上。

▼9月30日 黃雨下市面情況▼

