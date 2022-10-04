重陽節｜天文台料今天氣酷熱或挑戰最熱重陽記錄　周三起6天驟雨

適逢今日（4日）是重陽節，不少人都會登高拜祭先人，不過就要小心慎防中暑！天文台表示，今日天氣炎熱，早在上午6時許便發出酷熱天氣警告，至正午時份，多區氣溫已升穿30度，大隴監測站更高達33.5度高溫。截至中午12時半，天文台總部錄得31.8度高溫。

天文台預料，本港下午酷熱，氣溫介乎27至33度，或有望打破已保持逾60年，在1959年創下32.5度的最熱重陽節記錄。而截至中午天文台錄得的31.8度高溫，已為有記錄以來，第三熱的重陽節。



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天文台表示，高空反氣旋會在今日為華南帶來晴朗酷熱的天氣，日間酷熱及乾燥，吹微風，正午時分，本港多處地區氣溫上升至逾30度左右。根據天文台的分區天氣數據，截止下午12時20分，大隴監測站錄得的溫度最高，達33.5度，其次則為石崗監測站，氣溫高達33.2度，而位處市區觀塘、黃大仙及將軍澳，氣溫亦已達約31度。

翻查資料，過去30年重陽節的平均氣溫為27.8度，除去年的30度外，近年已較少在重陽節正日升穿30度，而最炎熱的重陽節則是1959年的10月10日，當日錄得32.5度高溫。若下午本港持續炎熱，則有可能已打破保持63年的記錄，成為本港有記錄以來最炎熱重陽節。

（天文台截圖）

下周季候風補充殺到 下周一最高氣溫跌穿「3字頭」

不過，酷熱天氣不會持續。天文台預料一股東北季候風會在明日抵達廣東沿岸，區內風勢逐漸增強，明日至下周一（5日至10日）連續6天更會有驟雨，於周四（6日）起氣溫亦稍為下降到26至30度。

天文台預料，一股乾燥的東北季候風補充會在下周初至中期影響華南地區，區內漸轉天晴，下周二（11日）起大致天晴及乾燥，內陸地區日夜溫差較大，氣溫介乎到25至30度。

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