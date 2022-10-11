天文台料或有熱帶氣旋生成　東北季候風「助攻」下周初沿岸風勢大

本港秋意漸濃，不過風季仍未結束，更有可能出現「風接風」情況。天文台預測，位於菲律賓附近的低壓區會逐漸發展，並在本周中後期橫過南海中至南部。根據歐美預報，該低壓區料進入南海後將向西移動，周五（14日）於越南一帶登陸。



天文台又指，位於西北太平洋的另一個低壓區可能發展為熱帶氣旋，並在下周初靠近呂宋海峽一帶，但其後路徑變數頗大。同時，東北季候風補充會在下周初抵達華南，料在兩者共同影響下，沿岸地區風勢頗大。



至於本港今日(11日)受一股東北季候風影響，天氣晴朗及非常乾燥，在正午時分，本港大部分地區的相對濕度維持在40%左右，本港今早亦明顯轉涼，天文台錄最低氣溫為21.2度。



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本港近日天氣轉涼，天文台表示，一股東北季候風正為廣東帶來晴朗及非常乾燥的天氣。今日（11日）正午時分，本港大部分地區的相對濕度維持在40%左右。今早多區氣溫跌破「2字頭」，包括上水、九龍城、觀塘及沙田等，打鼓嶺及荃灣更低見16.5度。

周三最低氣溫料見22度

天文台預測今日天晴，下午非常乾燥，吹和緩至清勁北至東北風。展望明日（12日）天晴及非常乾燥，早上仍然較涼，氣溫介乎22至28度。周四（13日）雲量較多，隨後兩三日大致天晴，周六（15日）氣溫稍回升至介乎24至31度。下周初則風勢頗大。

▼美國全球預報系統（GFS）預測▼



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▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



歐美預報系統對低壓區發展有分歧 美預料成熱帶風暴越南登陸

天文台指，位於菲律賓附近的低壓區正為區內帶來不穩定天氣。根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）預測，該低壓區明日橫過南海中部後一直向西移動，並料在周五於越南一帶登陸。強度方面，ECMWF料海平面中心最低氣壓為1003 hPa，即維持低壓區程度。GFS則料該低壓區海平面中心最低氣壓為996 hPa，即達熱帶風暴程度。

至於西北太平洋另一個低壓區，ECMWF預測下周日（16日）將橫過台灣，不過「撞正」東北季候風，料未登陸已逐漸消散。GFS則料該低壓區下周一（17日）在台灣東部登陸。強度方面，ECMWF料該低壓區為熱帶風暴程度，而GFS則預測達強颱風程度。

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