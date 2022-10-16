納沙升級颱風　天文台今晚考慮發一號戒備信號　周二高地吹烈風

「秋颱」再臨。天文台指，強烈熱帶風暴「納沙」有機會在明日（17日）升級至颱風級別，未來一兩日將橫過南海北部，惟「納沙」與香港有一定距離，故相信對本港影響不大。不過，受東北季候風及熱帶氣旋納沙的共同影響，料本週初至中期風勢頗大，有幾陣驟雨。其中，周二(18日)高地風勢更有可能吹達烈風程度。

按照最新預測路徑，納沙會在明日（17日）靠近廣東沿岸，與香港的距離約為400公里左右，較先前預測更為接近珠江口一帶，而強度亦較先前預測強，天文台會在今晚考慮發出一號戒備信號。

本港秋意漸濃。天文台預測，未來9天本港氣溫將告別「三字頭」，其中本周二及本周三（18及19日）預料會有驟雨，市區氣溫會跌至19度左右，更有個別地區只得15度。



天文台預料，本周二及本周三市區氣溫會跌至19度左右。（資料圖片／張浩維攝）

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納沙靠近廣東沿岸 路徑較接近珠江口一帶

熱帶氣旋納沙今早進入南海東北部，此外，一股東北季候風補充抵達華南。天文台表示，按照最新預測路徑，納沙會在明日（17日）靠近廣東沿岸，與香港的距離約為400公里左右，較先前預測更為接近珠江口一帶，而強度亦較先前預測強，天文台會在今晚考慮發出一號戒備信號。

受東北季候風及納沙的共同影響，未來兩日本港風勢頗大，離岸會吹偏北強風，高地風力達到8級烈風程度。天文台預料，周二及周三將大致多雲及有驟雨，星期二（10月18日）至星期三（10月19日）天氣較涼，市區氣溫會下降至19度左右，新界再低幾度。天文台稱，會密切監察納沙的發展。

納沙路徑概率圖

周二氣溫下降 持續至周三

天文台預料，受東北季候風及熱帶氣旋納沙的共同影響，本週初至中期廣東沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，氣溫逐步下降。

在本周二（18日），天文台預測當日氣溫將介乎19至25度，當中有個別地區最低只得16度，包括打鼓嶺、流浮山、石崗；至於上水、屯門、將軍澳、大埔、長洲亦只得17度。

強烈熱帶風暴「納沙」有機會在明日升級至颱風級別，但與本港仍有一段距離。（天文台網站）

（天文台網站）

打鼓嶺最低只得15度 高地吹八級烈風達八號風球程度

而「一字頭」將持續到本周三（19日），當日氣溫料介乎19至23度，預料有幾陣驟雨，其中打鼓嶺最低更只得15度；而石崗、流浮山亦只得16度。

隨後重上「二字頭」

天文台又指，隨著納沙遠離廣東，預料本週後期沿岸地區天色好轉，估計本周四起（20日），氣溫將重上「二字頭」，氣溫仍然維持約21度至28度，部份日子有幾陣驟雨。