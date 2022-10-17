颱風納沙｜天文台︰11時30分或之前改發3號風球　幼稚園停課

【風球/ 天文台/ 一號戒備信號/ 納沙】颱風「納沙」逐漸增強並逼近本港，天文台於周日（16日）晚上9時20分發出一號戒備信號。天文台今日（17日）指，按照現時預測路徑，納沙會在今日日間最接近本港，在納沙及東北季候風共同影響下，預料本港普遍風力會在日間逐漸增強，上午11時30分或以前改發三號強風信號。



▼10月16日黃昏 颱風來臨前的周日黃昏▼



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在今日（17日）凌晨零時，颱風納沙集結在香港之東南偏東約500公里。（天文台圖片）

香港九天天氣預報顯示，周一及周二高地風力達8級烈風.，即8號風球風力。（天文台網頁截圖）

教育局宣布，由於天文台會在上午十一時三十分或以前改發三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。家長毋須急於到校接子女回家。

天文台預測今日（17日）大致多雲，有一兩陣驟雨，氣溫介乎25至29度，吹清勁偏北風，晚間離岸及高地風勢逐漸增強，稍後高地間中達8級烈風程度，海有湧浪；周二（18日）吹北至東北風6級，離岸7級，高地達8級，即8號風球風力。

澳門昨日下午2時發出一號風球，預告今日下午3時至6時，會改掛3號風球。

在「納沙」及東北季風的共同影響下，預料今日(17日)晚間東北季風將進一步增強及南推，加上「納沙」逐漸移近，下午至傍晚發出三號風球的機會偏高。

▼8月24日，杏花邨入夜後風勢增強▼



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天文台：南海東北部高溫海水 助納沙頂住季候風打擊

天文台科學主任何樂平及鄧志傑撰文指出，納沙為原於西北太平洋的低壓區，上周六（15日）增強為熱帶氣旋，各大電腦模式原先皆預測季候風會稍佔先機，令納沙與廣東沿岸保持較遠距離，但南海東北部的海水溫度仍然較高，為納沙提供了更多的能量，納沙亦因此頂住了季候風的打擊，發展較原先預測更快更強並在周日（16日）增強為颱風。

文章續指，納沙的最新預測路徑亦較原先預測偏北，預料周一納沙與香港的最近距離約為400公里左右，較原先預測更接近珠江口，較為接近上一篇天氣隨筆提到的「較差」預測情景。受東北季候風及納沙的共同影響，周一、二本港風勢頗大，離岸會吹偏北強風，高地風力達到烈風程度。