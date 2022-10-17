風球納沙︱天文台：考慮下午3至5時以強烈季候風信號取代三號風球

天文台今日（18日）早上11時45分表示，過去數小時，颱風納沙繼續遠離廣東沿岸，但在東北季候風與納沙的共同影響下，本港普遍仍然吹強風，高地間中吹烈風。隨著納沙進一步遠離，香港將主要受東北季候風支配，天文台會考慮在下午三時至五時以強烈季候風信號取代三號強風信號。



天文台預測市區氣溫由初時約23度，逐漸下降至最低約19度，新界再低兩三度。教育局今早已宣布，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。



納沙周一晚（17日）在本港以南370至400公里掠過，本港風力較日間上升，大老山最高持續風速達烈風級，而最高陣風更達時速102公里；平地風力也增強，堅尼地城對出青洲的最高持續風速達強風上限。不過大風無阻市民晚上外出，在尖沙咀海傍，有長髮女士就被一陣陣強風吹得頭髮亂了。



▼10月18日早上東北季候風與納沙共同影響下 香港普遍仍吹強風▼



在10月18日上午12時，颱風納沙集結在香港西南偏南約480公里，天文台料納沙會逐漸遠離本港。（天文台網頁）

▼10月17日晚上 颱風把路人吹得頭髮亂了▼



▼10月17日中午 市民在颱風納沙3號風球下做運動散步▼



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天文台周一傍晚7時公布，颱風納沙集結在香港之東南偏南約370公里，3號強風信號正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。預料納沙將向西南偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部。至晚上9時，納沙距港增至380公里，不過中心附近最高持續風速增至每小時145公里，若達150公里或以上，便屬強颱風。

天文台指三號強風信號在周二早上5時前維持；除非本港的風力進一步增強，否則改發八號烈風或暴風信號的機會不大。天文台續稱，納沙會在晚上開始遠離本港，但影響華南的東北季候風會逐漸增強，在東北季候風與納沙的共同影響下，本港仍然普遍吹強風，高地間中吹烈風。

在下午5時31分至6時30分，大老山、長洲及西貢錄得的最高持續風速，分別為每小時77、58及44公里，最高陣風分別為每小時94、80及75公里。到晚上7時31分至下午8時30分，大老山、長洲及西貢錄得的最高持續風速，已增至分別為每小時86、60及44公里，最高陣風則為每小時102、88及72公里。青洲的最高陣風最高持續風速達61公里，最高陣風也達100公里。

與納沙相關的外圍雨帶正為廣東沿岸帶來驟雨，受東北季候風影響，該區氣溫亦會顯著下降，海面有大浪及湧浪，天文台呼籲市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。