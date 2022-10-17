風球納沙︱3號風球下午3時前維持　季候風正增強　天氣顯著較涼

天文台今日（18日）早上9時45分表示，颱風「納沙集結在香港以南約450公里，預料向西南偏西移動，移向海南島以南海域。天文台指，本港現時仍然普遍吹強風，高地間中吹烈風，三號強風信號會在下午3時前維持，但預料納沙會繼續遠離珠江口，本港逐漸不受其環流影響。同時，華南的東北季候風正增強，該區天氣顯著較涼。當季候風對本港影響變得更為顯著，天文台會考慮以強烈季候風信號取代三號強風信號。



天文台預測市區氣溫由初時約23度，逐漸下降至最低約19度，新界再低兩三度。教育局今早已宣布，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。



納沙周一晚（17日）在本港以南370至400公里掠過，本港風力較日間上升，大老山最高持續風速達烈風級，而最高陣風更達時速102公里；平地風力也增強，堅尼地城對出青洲的最高持續風速達強風上限。不過大風無阻市民晚上外出，在尖沙咀海傍，有長髮女士就被一陣陣強風吹得頭髮亂了。



▼10月17日晚上 颱風把路人吹得頭髮亂了▼



在10月18日上午11時，颱風納沙集結在香港以南約460公里，預料向西南偏西移動，天文台預料納沙會逐漸遠離本港。（天文台網頁）

▼10月17日中午 市民在颱風納沙3號風球下做運動散步▼



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天文台周一傍晚7時公布，颱風納沙集結在香港之東南偏南約370公里，3號強風信號正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。預料納沙將向西南偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部。至晚上9時，納沙距港增至380公里，不過中心附近最高持續風速增至每小時145公里，若達150公里或以上，便屬強颱風。

天文台指三號強風信號在周二早上5時前維持；除非本港的風力進一步增強，否則改發八號烈風或暴風信號的機會不大。天文台續稱，納沙會在晚上開始遠離本港，但影響華南的東北季候風會逐漸增強，在東北季候風與納沙的共同影響下，本港仍然普遍吹強風，高地間中吹烈風。

在下午5時31分至6時30分，大老山、長洲及西貢錄得的最高持續風速，分別為每小時77、58及44公里，最高陣風分別為每小時94、80及75公里。到晚上7時31分至下午8時30分，大老山、長洲及西貢錄得的最高持續風速，已增至分別為每小時86、60及44公里，最高陣風則為每小時102、88及72公里。青洲的最高陣風最高持續風速達61公里，最高陣風也達100公里。

與納沙相關的外圍雨帶正為廣東沿岸帶來驟雨，受東北季候風影響，該區氣溫亦會顯著下降，海面有大浪及湧浪，天文台呼籲市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。