天文台料今晚降至19度　大帽山低見11.4度　本周後期料氣溫回升

受東北季候風與熱帶氣旋「納沙」影響，本港普遍仍然吹強風。天文台表示，本港今晚（18日）氣溫將下降至約19度，而在今日中午12時，大帽山、昂坪更僅錄得11.4及13.9度。明天本港天氣持續清涼，最低氣溫預料維持19度，打鼓嶺更料低至15度。

不過，隨「納沙」遠離廣東，天文台預料本周後期天色好轉，氣溫將逐漸回升。在本周五（21日）起，最高氣溫將介乎28至29度，下周初則會有幾陣驟雨。

天文台又預料，位於菲律賓以東的低壓區會逐漸發展，並有機會在周末至下周初移入南海，但其發展及移動路徑仍存在變數。



▼10月18日早上東北季候風與納沙共同影響下 香港普遍仍吹強風▼



天文台預測，本港今日氣溫介乎19至27度，高地間中吹烈風，間中有雨，天氣顯著較涼，預料今晚氣溫下降至約19度。截至今日中午12時半，本港有個別地區錄得較低氣溫，其中大帽山只得11.4度，而昂坪、大老山亦分別只得13.9及15.4度。

（天文台網站截圖）

（天文台網站圖片）

上水、大埔明日最低17度

天文台預料，受東北季候風影響，未來一兩日廣東沿岸風勢頗大，天氣較涼，料明日最低氣溫仍會維持19度，有幾陣雨，其中打鼓嶺、石崗最低只得15及16度；而上水、大埔、長洲、流浮山亦只得17度。

隨熱帶氣旋納沙會在未來兩三日橫過海南島以南海域，移向北部灣一帶並逐漸減弱，接近周末沿岸地區天色好轉。根據天文台的9天天氣預報，周五(21日)起至下周四（27日）連日有陽光，最高氣溫將回升到28至29度。不過下周日及下周一（23及24日）則料有幾陣驟雨。

▼10月17日晚上 颱風把路人吹得頭髮亂了▼



天文台︰位於菲律賓以東的低壓區會逐漸發展

在下午1時，颱風納沙集結在香港之西南偏南約490公里，即在北緯18.0度，東經113.1度附近，預料向西南偏西移動，時速約15公里，移向海南島以南海域。

天文台又指，預料位於菲律賓以東的低壓區會逐漸發展，並有機會在周末至下周初移入南海，但其發展及移動路徑仍存在變數。