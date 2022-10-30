尼格風球｜天文台今晚至明早考慮發1號風球　中高地或吹烈風

天文台今日（30日）凌晨表示，熱帶氣旋尼格會在今日橫過南海中部，隨後採取較偏北路徑移近華南沿岸。按照現時預測路徑，尼格會今晚進入本港800公里範圍內，天文台會視乎尼格的發展及動向，在今晚至明日（31日，星期一）早上考慮發出一號戒備信號。



天文台指一股東北季候風補充會在本周初抵達華南，受到尼格及東北季候風的共同影響，本港本周初至中期風勢頗大，離岸吹強風，本周中期高地風力可能達到烈風程度，提醒市民進行戶外工作、水上活動或行山的市民應留意天氣變化。



在周六晚上8時，熱帶氣旋尼格集結在香港之東南約1,110公里，屬強烈熱帶風暴。（天文台圖片）

預測周一晚上增強為颱風

天文台熱帶氣旋位置及預測路徑圖顯示，強烈熱帶風暴尼格在周六（29日）晚上8時集結在香港東南約1,110公里，中心附近最高持續風速達每小時90公里，已橫過菲律賓馬尼拉以南，進入海中國海中部，正逐漸增強。

按預測路徑圖，尼格會在今晚8時進入本港800公里範圍，中心附近最高持續風速達每小時110公里，接近強烈熱帶風暴上限（每小時117公里）。天文台預測尼格將在該位置轉向北移動，周一晚上8時逼近本港東南偏南約600公里時，增強為颱風，中心附近最高持續風速增至每小時120公里。尼格隨後持續向北移動，周二（11月1日）下午「衝破」本港400公里防線，但會略為減弱，降至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速降回每小時110公里。

預測周三晚上本港以南200公里掠過

至於其後發展，天文台預測尼格周二晚上在本港東南偏南約350公里轉向西北移動，進一步靠近香港，周三晚上8時在本港正南約200公里掠過，中心附近最高持續風速再減至每小時90公里，但仍屬強烈熱帶風暴，其後向西移動，逐漸遠離香港並減弱成熱帶風暴，周四晚上8時移至香港西南約300公里。

▼各主要官方氣象機構10月29日對尼格的預測▼



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澳門今日也將考慮發出1號風球

澳門氣象局周六下午也表示，預料熱帶氣旋尼格將於今日進入南海，隨後轉為向北趨向華南沿岸，將於周日下午進入澳門800公里範圍，屆時將考慮發出一號風球。然而其隨後的路徑及強度仍存在不確定性，受東北季風與尼格的共同影響，預料下周初至中期澳門風勢將會增強，間中有驟雨。