天氣交通｜今日最高氣溫約30度　天晴乾燥　今晚至明早或發風球

乾燥的東北季候風正影響廣東。此外，位於西北太平洋的低壓區正為該區帶來不穩定的天氣。在上午5時，強烈熱帶風暴尼格集結在馬尼拉之西北偏西約230公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海中部。



本港地區今日天氣預測大致天晴及乾燥。最高氣溫約30度，吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。

熱帶氣旋尼格會在今日橫過南海中部，隨後採取較偏北路徑移近華南沿岸。按照現時預測路徑，尼格會在星期日晚進入本港800公里範圍內，天文台會視乎尼格的發展及動向，在星期日晚至星期一早上考慮發出一號戒備信號。

此外，一股東北季候風補充會在本週初抵達華南。受到尼格及東北季候風的共同影響，本港本週初至中期風勢頗大，離岸吹強風，本週中期高地風力可能達到烈風程度。進行戶外工作、水上活動或行山的市民應留意天氣變化。天文台會密切監察尼格及東北季候風的發展。

（天文台網頁）

天文台展望，本週風勢頗大，海有湧浪，中期有幾陣驟雨。

（天文台網頁）

運輸署表示，因水管緊急維修，高超道(來回方向)近大本型的部份行車線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，受影響九巴士路線第14H、33及214號線(往油塘巴士總站方向)須改道行駛。