尼格風球｜已進入本港800公里範圍　天文台預告今晚發出一號風球

天文台今晚（30日）7時15分公布，熱帶氣旋尼格已進入本港800公里範圍，天文台會在今晚發出一號戒備信號。



天文台表示，按照現時預測路徑，尼格會在未來數天移向南海北部，靠近華南沿岸；同時，東北季候風正影響華南。受尼格及東北季候風的共同影響，本港未來數天風勢頗大，高地風力可能達到烈風程度。預料與尼格相關的外圍雨帶亦會在本周中期為廣東沿岸帶來狂風驟雨。進行戶外工作、水上活動或行山的市民應留意天氣變化。天文台會密切監察尼格及東北季候風的發展。



天文台表示，強烈熱帶風暴尼格在10月30日晚上7時本港800公里範圍。(天文台圖片）

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天文台預料，熱帶氣旋尼格會在未來數天移向南海北部，靠近華南沿岸。受尼格及東北季候風的共同影響，未來數天沿岸地區風勢頗大，海有湧浪。而與尼格相關的外圍雨帶亦會在本周中期為該區帶來狂風驟雨。

參考下午更新的九天天氣預報，預料明日（31日）萬聖節仍然部分時間有陽光，但翌日天氣明顯轉差，將迎來幾陣驟雨，稍後雨勢較為頻密，離岸吹強風，而高地更吹8級烈風，市區最低氣溫跌至19度。天文台又料，周三（2日）間中有狂風驟雨，本港餘下日子持續大致多雲及有幾陣驟雨。

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