尼格風球．最新｜天文台︰正午至2時或改發8號風球　所有學校停課

三號強風信號，現正生效。天文台表示，會考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號。在上午5時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約260公里，即在北緯20.4度，東經115.6度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近珠江口以西一帶。



【06:45】因應教育局宣布所有學校停課，九巴以下行走學校區的巴士路線，今日亦會暫停服務，包括：

3D (往慈雲山南特別班), 3M (彩雲特別班), 5C (毓華街特別班), 13M (特別班), 14D, 17(特別班), 23 (順天特別班), 28S, 31A, 34(富安樓特別班), 43D, 77K (丙崗特別班), 78, 78B, 82B, 83K (石門特別班), 83P, 86S,87P, 89S (水泉澳特別班), 93M, 214P, 214 (寶達特別班), 241X, 288A, 288B, 288C, 296M (唐明苑特別班)

11月2日風暴消息

強烈熱帶風暴尼格在11月2日清晨5時集結在香港之東南約260公里。(天文台圖片)

【05:25】教育局宣布由於香港天文台會考慮在正午十二時至下午二時之間發出八號熱帶氣旋警告信號，所有學校今日停課。

社會福利署表示，由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

【04:50】受尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風。三號強風信號會在中午前維持。

雖然尼格會逐漸減弱，但其減弱速度仍存在變數。按照最新預測路徑，尼格會在今日稍後非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里以內掠過，屆時本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，本港風勢將進一步增強，天文台考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號。

【03:00】在上午3時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約260公里，即在北緯20.4度，東經115.7度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近廣東西部沿岸。

在11月2日凌晨零時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約290公里。（天文台圖片）

【00:55】因颱風關係現代貨箱碼頭將於2022年11月2日開始暫停所有重櫃交收服務。

【00:53】天文台指強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約270公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近廣東西部沿岸。

澳門氣象局表示，預料3號風球將在清晨維持，澳門風力將會增強。在00時強烈熱帶風暴 尼格集結在澳門東南約330公里。按最新預測，尼格將於2日下午至3日初時在澳門約100公里範圍內掠過，由於尼格的移動路徑及減弱程度仍存在不確定性，所以2日日間改發8號風球的機會為中等至較高。

受「尼格」與東北季風的共同影響，預料澳門風勢將逐漸增強到6至7級，間中8級及有陣風。由於近日正值天文大潮，加上尼格比預期更接近澳門，2日凌晨內港南一帶將出現約0.2米的水浸，而2日晚間至3日清晨內港地區將出現約0.5米的水浸，提醒巿民留意最新天氣資訊，及早做好防風防水浸措施。

【00:40】現代貨箱碼頭有限公司公布，因颱風關係，現代貨箱碼頭將於11月2日清晨5時開始暫停所有重櫃交收服務。

▼11月1日 3號風球下大風中夾着雨▼



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11月1日風暴消息

【22:40】天文台今日（1日）下午4時許預告，由於強烈熱帶風暴「尼格」採取更為靠近本港的路徑，明日（2日，星期三）將於本港西南約150公里以內掠過，故考慮在明日日間發出8號風球。為何今次天文台早早預告考慮「掛波」？

根據天文台資料，在今晚8時，尼格的烈風圈約為222公里（120海浬），意味着最近香港時，烈風圈很可能覆蓋本港全境。位於香港南端的蒲台島、索罟群島，很大可能最先失守，在明日凌晨約4時率先被烈風吹襲。

11月1日晚上8時。強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約330公里。(天文台圖片）

【21:23】強烈熱帶風暴尼格逐漸逼近華南沿岸，天文台今日（1日）下午預告，考慮在明日（2日）日間發出8號風球。有市民今晚搶先做好打風準備，荃灣及東涌三間大型超市部份貨架變「吉架」，其中麵包架及蔬菜貨架幾被清空，即使店員頻頻補貨，並不及搶貨的速度。

有市民下班後隨即趕到超市購物，直言是為明日的颱風做準備，故多買了一些蔬菜及即食的燒味飯作為明日的三餐。有市民購買了一些麵包及蔬菜儲糧，又笑言「大家都好快手，啲菜都好快俾人買哂。」

【20:56】天文台表示，由於強烈熱帶風暴「尼格」採取更為靠近本港的路徑，故會考慮在周三（2日）日間發出8號烈風或暴風信號。自2007年起，天文台發出8號熱帶氣旋警告信號時，會參考由八個測風站所錄得的風力資料，如八個測風站中有四個錄得持續風速達每小時63至117公里，便很大可能會發出8號風球。

尼格襲港，截至周二（1日）下午5時許，八個測風站中只得長洲一個站錄得強風。不過到晚上8時40分的公布，長洲氣象站已錄得最高持續風速達烈風（8至9級）風力，風速為每小時63公里。至於非屬於參考測風站的大老山及橫瀾島，最高持續風速分別為每小時86公里及65公里，均屬於烈風風力。

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【16:48】天文台表示，雖然尼格逐漸減弱，但其減弱速度仍存在變數。按照最新預測，尼格會採取更為靠近本港的路徑，在明日（2日）於本港西南約150公里以內掠過。預料本港明日風勢會逐步增強，三號強風信號會在明日早上6時前維持。天文台會考慮在明日日間發出八號烈風或暴風信號，但實際時間需視乎本地風力變化。市民應保持警覺，明日早上出門前請留意最新天氣消息。

【13:45】三號強風信號現正生效。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午2時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約380公里，即在北緯19.3度，東經115.9度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近廣東西部沿岸。

【11:45】受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今日普遍吹強風，高地間中吹烈風，三號強風信號會在今日維持。此外，尼格的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及昂坪分別錄得的最高持續風速為每小時68、55及53公里，最高陣風分別為每小時85、60及77公里。

在今早6時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約450公里。

【08:45】天文台指，受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今日普遍吹強風，高地間中吹烈風，三號強風信號會在今日維持。此外，尼格的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。

按照現時預測路徑，尼格會在明日（2日）相當接近珠江口一帶，在本港西南約200公里左右掠過，其強度會逐漸減弱，但減弱速度仍存在變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估屆時是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時69、56及48公里，最高陣風分別為每小時81、64及66公里。

【07:45】天文台指，尼格已進入南海北部，並在過去數小時穩定地向偏北方向移動。受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今早普遍吹強風，高地間中吹烈風。三號強風信號會至少維持至今日（1日）正午12時。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。

按照現時預測，尼格會在星期三（2日）稍後至星期四（3日）初時相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時71、57及55公里，最高陣風分別為每小時88、64及80公里。

【05:25】由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

【05:22】教育局宣布，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

【04:55】天文台表示，尼格已進入南海北部，並在過去數小時穩定地向偏北方向移動。受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今早普遍吹強風，高地間中吹烈風。三號強風信號會至少維持至今日（11月1日）正午12時。海面有大浪及湧浪，促市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

按照現時預測，尼格會在星期三（11月2日）稍後至星期四（11月3日）初時相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

【03:17】澳門氣象局於11月1日凌晨3時改發三號風球，「尼格」集結在澳門東南約500公里，預料三號風球將在上午維持。

(澳門氣象局)

▼10月31日 市民享受3號風球下夕陽▼



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10月31日風暴消息

▼10月31日 3號風球下傍晚天空又紅又紫▼



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在10月31日晚上8時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約580公里。（天文台圖片）

【22:32】強烈熱帶風暴尼格逐漸逼近華南沿岸，天文台於今日（31日）下午改發三號強風信號，料最少維持到明日（11月1日，星期二）正午12時。天文台會視乎尼格與珠江口 的距離及其減弱速度，審視需否發出更高風球。

天文台今晚更新尼格預測移動路徑圖，料明日下午5時會進入香港400公里防線，並升格成颱風，中心附近最高持續風速達每小時120公里，屬颱風下限（118公里或以上）。天文台料在周三（2日）下午5時，尼格移至香港正南約180公里的南海之上，但會減弱變回強烈熱帶風暴，周四（3日）逐漸向海南方向移動並再減弱。

【21:45】現代貨箱碼頭有限公司公布，因颱風關係，現代貨箱碼頭將於11月 1日早上起 暫停所有吉櫃交收服務。

10月31日風暴消息

強烈熱帶風暴尼格在10月31日下午3時集結在香港東南偏南約640公里。（天文台圖片）

【16:27】天文台表示，3號風球會至少維持至明日（11月1日，星期二）正午12時。過去數小時，尼格穩定地靠近南海北部。受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今晚及明早普遍吹強風，高地間中吹烈風。

按照現時預測，尼格會在星期三（11月2日）稍後至星期四（11月3日）初時相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號，提醒市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

【16:22】教育局表示，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【16:20】天文台改發三號強風信號。

【16:18】有市民表示，黃大仙檢測中心提早在下午3時30分截龍，不再接受進入。按當局規定，所有戶外檢測站在3號或以上風球便需停止運作。

一號戒備信號會至少維持至今日下午4時

天文台表示，一號戒備信號，現正生效。表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。

受尼格及東北季候風的共同影響，本港離岸吹強風，高地間中吹烈風。一號戒備信號會至少維持至今日下午4時。



隨著尼格逐漸靠近南海北部，本港風勢會在今晚進一步增強，天文台會在下午4時至5時改發三號強風信號。而海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或行山的市民亦請留意天氣變化。

天文台指，按照現時預測，尼格會在星期三（11月2日）稍後至星期四（11月3日）相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數，市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

▼10月30日 熱帶氣旋尼格逐步逼近香港▼



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▼10月30日 「嘩鬼」蘭桂坊迎萬聖節▼



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截至10月31日凌晨風暴消息：



在10月31日凌晨3時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港東南偏南約750公里，中心附近最高持續風速為每小時105 公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，移向南海北部。天文台凌晨1時45分表示，尼格明早（31日）與本港保持超過600公里距離，一號戒備信號會至少維持至明日早上5時，提醒市民明早出門前留意最新天氣消息。

按照現時預測路徑，尼格會在未來數天移向南海北部，靠近華南沿岸。受尼格及東北季候風的共同影響，未來兩三日沿岸地區風勢頗大，海有湧浪；與尼格相關的外圍雨帶亦會在本周中期為該區帶來狂風驟雨。

預測周二晚本港以南約200公里掠過

按照天文台最新的預測路徑圖，尼格周二（11月1日）晚上進入本港東南偏南400公里範圍，其時中心附近最高持續風速達每小時110公里；尼格其後向西北移動，周三（11月2日）晚上在本港以南約200公里掠過，甚至可能不足200公里，其時中心附近最高持續風速達每小時105公里。

今日凌晨0時更新的九天天氣預報，預料今日萬聖節仍然部份時間有陽光及乾燥，吹北風5級（清勁程度），離岸6至7級（強風程度，3號風球風力），高地達8級（烈風程度，8號風球風力。周二天氣明顯轉差，將迎來幾陣驟雨，稍後雨勢較為頻密，離岸吹強風，而高地更吹8級烈風，市區最低氣溫跌至19度，周三間中有狂風驟雨。

天文台10月31日凌晨0時發出的香港九天天氣預報。（天文台圖片）

澳門今午至晚間發出3號風球機會偏高

澳門氣象局凌晨1時指出，尼格集結在澳門東南偏南約790公里，預料隨後將緩慢向北移近華南沿岸。受東北季風補充的影響，今日日間仍有陽光及乾燥，雖然早上風力可能間中達6級，但預料晚間東北季風將進一步增強及南推，加上尼格逐漸移近，風勢會進一步增強，因此今日下午至晚間發出3號風球的機會偏高。

氣象局預料周二至周四在尼格與東北季風持續共同影響下，風勢將會增強，間中有驟雨。另外，由於未來數日正值天文大潮，內港一帶於零晨至清晨時份有機會出現水浸情況，提醒巿民留意最新天氣資訊。

▼10月29日 石澳大浪無阻泳客落水▼

