尼格風球．最新｜天文台：考慮周三日間改發8號風球　路徑更近港

強烈熱帶風暴尼格逐漸逼近華南沿岸，天文台於昨日(31日)下午4時20分，改發三號強風信號，並會在今日（11月1日星期二）維持。預料本港今日普遍吹強風，高地間中吹烈風。按照現時預測路徑，尼格會在明日（2日）相當接近珠江口一帶，在本港西南約200公里左右掠過，其強度會逐漸減弱，但減弱速度仍存在變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估屆時是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。



在今早6時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約450公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，移向南海北部，中心附近最高持續風速達每小時 110公里。



11月1日風暴消息

在今早6時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約450公里。

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【16:48】天文台表示，雖然尼格逐漸減弱，但其減弱速度仍存在變數。按照最新預測，尼格會採取更為靠近本港的路徑，在明日（2日）於本港西南約150公里以內掠過。預料本港明日風勢會逐步增強，三號強風信號會在明日早上6時前維持。天文台會考慮在明日日間發出八號烈風或暴風信號，但實際時間需視乎本地風力變化。市民應保持警覺，明日早上出門前請留意最新天氣消息。

【13:45】三號強風信號現正生效。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午2時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約380公里，即在北緯19.3度，東經115.9度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近廣東西部沿岸。

【11:45】受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今日普遍吹強風，高地間中吹烈風，三號強風信號會在今日維持。此外，尼格的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及昂坪分別錄得的最高持續風速為每小時68、55及53公里，最高陣風分別為每小時85、60及77公里。

【08:45】天文台指，受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今日普遍吹強風，高地間中吹烈風，三號強風信號會在今日維持。此外，尼格的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。

按照現時預測路徑，尼格會在明日（2日）相當接近珠江口一帶，在本港西南約200公里左右掠過，其強度會逐漸減弱，但減弱速度仍存在變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估屆時是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時69、56及48公里，最高陣風分別為每小時81、64及66公里。

【07:45】天文台指，尼格已進入南海北部，並在過去數小時穩定地向偏北方向移動。受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今早普遍吹強風，高地間中吹烈風。三號強風信號會至少維持至今日（1日）正午12時。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。

按照現時預測，尼格會在星期三（2日）稍後至星期四（3日）初時相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時71、57及55公里，最高陣風分別為每小時88、64及80公里。

【05:25】由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

【05:22】教育局宣布，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

【04:55】天文台表示，尼格已進入南海北部，並在過去數小時穩定地向偏北方向移動。受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今早普遍吹強風，高地間中吹烈風。三號強風信號會至少維持至今日（11月1日）正午12時。海面有大浪及湧浪，促市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

按照現時預測，尼格會在星期三（11月2日）稍後至星期四（11月3日）初時相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

【03:17】澳門氣象局於11月1日凌晨3時改發三號風球，「尼格」集結在澳門東南約500公里，預料三號風球將在上午維持。

(澳門氣象局)

▼10月31日 市民享受3號風球下夕陽▼



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10月31日風暴消息

▼10月31日 3號風球下傍晚天空又紅又紫▼



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在10月31日晚上8時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約580公里。（天文台圖片）

【22:32】強烈熱帶風暴尼格逐漸逼近華南沿岸，天文台於今日（31日）下午改發三號強風信號，料最少維持到明日（11月1日，星期二）正午12時。天文台會視乎尼格與珠江口 的距離及其減弱速度，審視需否發出更高風球。

天文台今晚更新尼格預測移動路徑圖，料明日下午5時會進入香港400公里防線，並升格成颱風，中心附近最高持續風速達每小時120公里，屬颱風下限（118公里或以上）。天文台料在周三（2日）下午5時，尼格移至香港正南約180公里的南海之上，但會減弱變回強烈熱帶風暴，周四（3日）逐漸向海南方向移動並再減弱。

【21:45】現代貨箱碼頭有限公司公布，因颱風關係，現代貨箱碼頭將於11月 1日早上起 暫停所有吉櫃交收服務。

10月31日風暴消息

強烈熱帶風暴尼格在10月31日下午3時集結在香港東南偏南約640公里。（天文台圖片）

【16:27】天文台表示，3號風球會至少維持至明日（11月1日，星期二）正午12時。過去數小時，尼格穩定地靠近南海北部。受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今晚及明早普遍吹強風，高地間中吹烈風。

按照現時預測，尼格會在星期三（11月2日）稍後至星期四（11月3日）初時相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號，提醒市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

【16:22】教育局表示，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【16:20】天文台改發三號強風信號。

【16:18】有市民表示，黃大仙檢測中心提早在下午3時30分截龍，不再接受進入。按當局規定，所有戶外檢測站在3號或以上風球便需停止運作。

一號戒備信號會至少維持至今日下午4時

天文台表示，一號戒備信號，現正生效。表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。

受尼格及東北季候風的共同影響，本港離岸吹強風，高地間中吹烈風。一號戒備信號會至少維持至今日下午4時。



隨著尼格逐漸靠近南海北部，本港風勢會在今晚進一步增強，天文台會在下午4時至5時改發三號強風信號。而海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或行山的市民亦請留意天氣變化。

天文台指，按照現時預測，尼格會在星期三（11月2日）稍後至星期四（11月3日）相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數，市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

▼10月30日 熱帶氣旋尼格逐步逼近香港▼



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▼10月30日 「嘩鬼」蘭桂坊迎萬聖節▼



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截至10月31日凌晨風暴消息：



在10月31日凌晨3時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港東南偏南約750公里，中心附近最高持續風速為每小時105 公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，移向南海北部。天文台凌晨1時45分表示，尼格明早（31日）與本港保持超過600公里距離，一號戒備信號會至少維持至明日早上5時，提醒市民明早出門前留意最新天氣消息。

按照現時預測路徑，尼格會在未來數天移向南海北部，靠近華南沿岸。受尼格及東北季候風的共同影響，未來兩三日沿岸地區風勢頗大，海有湧浪；與尼格相關的外圍雨帶亦會在本周中期為該區帶來狂風驟雨。

預測周二晚本港以南約200公里掠過

按照天文台最新的預測路徑圖，尼格周二（11月1日）晚上進入本港東南偏南400公里範圍，其時中心附近最高持續風速達每小時110公里；尼格其後向西北移動，周三（11月2日）晚上在本港以南約200公里掠過，甚至可能不足200公里，其時中心附近最高持續風速達每小時105公里。

今日凌晨0時更新的九天天氣預報，預料今日萬聖節仍然部份時間有陽光及乾燥，吹北風5級（清勁程度），離岸6至7級（強風程度，3號風球風力），高地達8級（烈風程度，8號風球風力。周二天氣明顯轉差，將迎來幾陣驟雨，稍後雨勢較為頻密，離岸吹強風，而高地更吹8級烈風，市區最低氣溫跌至19度，周三間中有狂風驟雨。

天文台10月31日凌晨0時發出的香港九天天氣預報。（天文台圖片）

澳門今午至晚間發出3號風球機會偏高

澳門氣象局凌晨1時指出，尼格集結在澳門東南偏南約790公里，預料隨後將緩慢向北移近華南沿岸。受東北季風補充的影響，今日日間仍有陽光及乾燥，雖然早上風力可能間中達6級，但預料晚間東北季風將進一步增強及南推，加上尼格逐漸移近，風勢會進一步增強，因此今日下午至晚間發出3號風球的機會偏高。

氣象局預料周二至周四在尼格與東北季風持續共同影響下，風勢將會增強，間中有驟雨。另外，由於未來數日正值天文大潮，內港一帶於零晨至清晨時份有機會出現水浸情況，提醒巿民留意最新天氣資訊。

▼10月29日 石澳大浪無阻泳客落水▼

