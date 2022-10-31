尼格風球｜天文台︰一號戒備信號至少維持至早上10時

天文台凌晨4時45分宣布，一號戒備信號會至少維持至今早10時。過去數小時，尼格採取偏北方向移動，繼續橫過南海中部。受尼格及東北季候風的共同影響，本港風勢逐漸增強，離岸吹強風，高地間中吹烈風。按照現時預測路徑，尼格會在今日稍後（31日）進入南海北部，並與本港保持超過400公里距離。



強烈熱帶風暴尼格在今日（31日）凌晨3時集結在香港之東南偏南約750公里，天文台昨晚（30日）10時10分發出一號戒備信號。



澳門氣象局也於今日凌晨1時發出一號風球，預料將在清晨維持，在下午至晚間改發3號的可能性「較高」，而周三（11月2日）改發8號風球則屬「中等」。



在10月31日凌晨3時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港東南偏南約750公里。(天文台圖片）

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在10月31日凌晨3時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港東南偏南約750公里，中心附近最高持續風速為每小時105 公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，移向南海北部。天文台凌晨1時45分表示，尼格明早（31日）與本港保持超過600公里距離，一號戒備信號會至少維持至明日早上5時，提醒市民明早出門前留意最新天氣消息。

按照現時預測路徑，尼格會在未來數天移向南海北部，靠近華南沿岸。受尼格及東北季候風的共同影響，未來兩三日沿岸地區風勢頗大，海有湧浪；與尼格相關的外圍雨帶亦會在本周中期為該區帶來狂風驟雨。

預測周二晚本港以南約200公里掠過

按照天文台最新的預測路徑圖，尼格周二（11月1日）晚上進入本港東南偏南400公里範圍，其時中心附近最高持續風速達每小時110公里；尼格其後向西北移動，周三（11月2日）晚上在本港以南約200公里掠過，甚至可能不足200公里，其時中心附近最高持續風速達每小時105公里。

今日凌晨0時更新的九天天氣預報，預料今日萬聖節仍然部份時間有陽光及乾燥，吹北風5級（清勁程度），離岸6至7級（強風程度，3號風球風力），高地達8級（烈風程度，8號風球風力。周二天氣明顯轉差，將迎來幾陣驟雨，稍後雨勢較為頻密，離岸吹強風，而高地更吹8級烈風，市區最低氣溫跌至19度，周三間中有狂風驟雨。

天文台10月31日凌晨0時發出的香港九天天氣預報。（天文台圖片）

澳門今午至晚間發出3號風球機會偏高

澳門氣象局凌晨1時指出，尼格集結在澳門東南偏南約790公里，預料隨後將緩慢向北移近華南沿岸。受東北季風補充的影響，今日日間仍有陽光及乾燥，雖然早上風力可能間中達6級，但預料晚間東北季風將進一步增強及南推，加上尼格逐漸移近，風勢會進一步增強，因此今日下午至晚間發出3號風球的機會偏高。

氣象局預料周二至周四在尼格與東北季風持續共同影響下，風勢將會增強，間中有驟雨。另外，由於未來數日正值天文大潮，內港一帶於零晨至清晨時份有機會出現水浸情況，提醒巿民留意最新天氣資訊。

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