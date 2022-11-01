天氣交通｜三號風球今日維持　今日轉涼有驟雨　晚上降至約19度

三號強風信號，現正生效。天文台指，三號強風信號會今日（11月1日）維持，按照現時預測，尼格會在星期三（11月2日）稍後至星期四（11月3日）初時相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。



天文台預測，本港地區今日吹強風程度偏北風，高地間中吹烈風。海有大浪及湧浪。大致多雲，有幾陣驟雨，初時氣溫徘徊在24度左右，稍後雨勢較為頻密，天氣轉涼，晚上氣溫下降至約19度。

（天文台網頁）

天文台展望，明日離岸及高地間中吹烈風，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪，天氣較涼。星期四初時風勢仍然頗大，海有湧浪，間中有雨。隨後一兩日雨勢逐漸減弱。

（天文台網頁）

運輸署表示，由於強風關係，青嶼幹線的中線封閉，只餘快線及慢線開放予車輛行駛，車速限制降至每小時50公里。另外，青嶼幹線下層已開放車輛使用。

汀九橋的車速限制降至每小時50 公里。市民請留意電台/電視廣播的最新交通消息，以及現場的交通標誌。

昂船洲大橋的中線封閉，只餘快線及慢線開放予車輛行駛，車速限制降至每小時50公里。

港珠澳大橋主橋的快線及中線車速限制由每小時100公里降至每小時50 公里；及慢線車速限制由每小時80公里降至每小時50 公里。

港珠澳大橋香港連接路的最高車速限制由每小時100 公里降低至每小時50 公里。