尼格風球｜天文台考慮周三掛8號風球　一齊追蹤8個指定測風站風速

天文台表示，由於強烈熱帶風暴「尼格」採取更為靠近本港的路徑，故會考慮在周三（2日）日間發出8號烈風或暴風信號。自2007年起，天文台發出8號熱帶氣旋警告信號時，會參考由八個測風站所錄得的風力資料，如八個測風站中有四個錄得持續風速達每小時63至117公里，則會發出8號風球。



尼格襲港，截至周二（1日）下午5時許，八個測風站中只得長洲一個站錄得強風。雖然3號風球亦未達標，不過天文台台長鄭楚明2017年時曾解釋，天文台「掛波」須基於公眾安全考慮。



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自2007年起，天文台發出8號熱帶氣旋警告信號時，會參考由八個測風站所錄得的風力資料。（天文台網頁圖片）

天文台2007年起「掛波」的參考指標，改為參考八個測風站，包括長洲、機場、流浮山、啟德、西貢、青衣島蜆殼油庫、沙田及打鼓嶺錄得的平均風速。當八個測風站中有四個錄得或預料錄得的持續風速，達到3號或8號風球的風速範圍，且風勢可能持續時，天文台則會發出相關警告信號。

但參考過去五年令天文台須發出8號風球或以上的熱帶氣旋，只得三個達到「八中四」的標準。2017年熱帶風暴洛克更沒有一個測風站錄得烈風，當年擔任助理台長、現任台長鄭楚明曾就洛克「掛波」解畫，指當時不少預報顯示本港會受烈風吹襲，雖然最後整體風力不高，但基於公眾安全考慮，天文台決定發出8號風球。

天文台前助理台長梁榮武周二(1日)在電台節目中就指，「掛波」與否要視乎香港受烈風影響的範圍有多廣，而「八中四」並非硬指標，一切皆以市民的安全為主。

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