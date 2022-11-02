天氣交通｜正午至2時或改發8號風球　氣溫徘徊21度　有狂風驟雨

三號強風信號，現正生效。天文台表示，會考慮在正午12時至下午2時之間，發出八號烈風或暴風信號。受尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風。三號強風信號會在中午前維持。雖然尼格會逐漸減弱，但其減弱速度仍存在變數。按照最新預測路徑，尼格會在今日稍後非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里以內掠過，屆時本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，本港風勢將進一步增強。



天文台預測，本港地區今日吹強風程度北至東北風，離岸及高地間中吹烈風，日間風勢逐漸增強，稍後轉吹偏東風。海有非常大浪及湧浪。密雲，間中有狂風驟雨，雨勢漸轉頻密。天氣較涼，日間氣溫徘徊在21度左右。

（天文台網頁）

天文台展望，明日初時風勢仍然頗大，海有湧浪，稍後雨勢逐漸減弱。隨後一兩日短暫時間有陽光。

（天文台網頁）

運輸署表示，由於強風關係，昂船洲大橋的中線封閉，只餘快線及慢線開放予車輛行駛，車速限制降至每小時50公里。

港珠澳大橋主橋的快線及中線車速限制由每小時100公里降至每小時50 公里；及港珠澳大橋主橋的慢線車速限制由每小時80公里降至每小時50 公里。港珠澳大橋香港連接路的最高車速限制由每小時100 公里降低至每小時50 公里。