本港多日放晴漸回暖 上水升溫至30度 另一季候風下周接力再轉涼
撰文：勞敏儀
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東北季候風帶來清涼天氣，但隨著高空反氣旋逐漸增強，天文台預測本港在晴朗天氣下，氣溫逐漸回升，下周日（13日）市區最高氣溫達28度，但要留意日夜溫差可達6度，最低相對濕度亦降至55%。
另一股東北季候風將會在下周初「接力」，天文台料本月中有一兩陣雨，市區最低氣溫只有21度，外出時記得注意保暖。
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東北季候風正影響廣東，隨著高空反氣旋逐漸增強，沿岸地區普遍晴朗。本港今日大致天晴，截至下午1時半，上水已升溫至最高30.1度。
高空反氣旋會在未來數日繼續為華南沿岸帶來大致晴朗的天氣，天文台預測明日起一連七日有陽光，且氣溫逐漸回升，至下周日市區最高氣溫達28度，但早晚或較清涼，部分地區能見度較低，最低氣溫只有22度。
下星期有多日低見21度
天文台預料，一股東北季候風會在下周初抵達華南，本港下周多日市區低見21度，其中下周三及四（16及17日）有一兩陣雨，返工返學最好帶備雨傘。
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