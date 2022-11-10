雙11大致天晴　天文台料下周三起一連三日多雲有一兩陣驟雨

本港今日（10日）天氣大致天晴，吹和緩偏東風，市區最高氣溫約28度。明日（11日）為雙11「光棍節」，天文台預測同樣大致天晴，吹和緩、初時清勁的東風。天文台展望未來數日大致天晴，惟下周三至周五，一連3日多雲及有一兩驟雨。



▼9月30日 天文台早上及晚上發出黃色暴雨警告▼



天文台表示，高空反氣旋會在未來數日為華南帶來普遍晴朗的天氣。而一股清勁偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸。預料一股東北季候風會在下周初抵達華南。

九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

下周一起氣溫回落 市區最低21度

天文台表示，周日（13日）吹輕微至和緩東至東北風，氣溫最高達到31度。但翌日（即下周一、14日）氣溫進一步回落，最高氣溫降至26度，市區氣溫約21度，而打鼓嶺更低見20度，當日部份時間有陽光。

此外，下周三（16日）起一連3日天氣不穩定，大致多雲，氣溫介乎22至26度，有一兩陣雨，日間僅短暫時間有陽光。周六天氣逐漸回穩，短暫時間有陽光。