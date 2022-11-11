天文台料下周日市區高見29度　一區或達31度　季候風殺到稍降溫

本港近日持續陽光普照，天文台預測，氣溫逐漸回升，下周日（13日）市區最高氣溫達29度，上水或再升溫至31度。隨著另一股清勁的東北季候風會在下周初抵達沿岸地區，天氣稍稍轉涼，下周後期再迎來一兩陣雨，外出時最好常備雨傘。



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高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，本港迎來和暖天氣，氣溫逐漸回升。天文台預測，明日部分時間有陽光，其後轉為大致天晴，下周日市區最高氣溫達29度。參考自動分區天氣預報，當日多區氣溫達30度，而上水更達31度。

天文台預測，一股清勁的東北季候風會在下周初抵達沿岸地區，料下周日日夜溫差達6度，市區最低氣溫跌至23度，隨後數天陽光漸減，市區進一步低見21度。

隨著高空反氣旋在下周中至後期減弱，該區雲量增多。天文台料下周四（17日）大致多雲，有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，有雨的天氣持續至下周末，市區氣溫徘徊22至26度。

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