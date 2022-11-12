天文台料明日炎熱高見29度 下週中時晴時雨氣溫稍降
撰文：梁晉穎
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本港近日氣溫略回升，天文台預料明日（13日）周日日間炎熱，氣溫或高至29度。但預料一股清勁的東北季候風會在星期一早上抵達沿岸地區。下周三（16日）市區最低氣溫是21度。氣溫稍為下降，下週中至後期雲量增多，或會時晴時雨。
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天交台指，高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，本港今日時晴時陰。天文台預測，明日大致天晴，日間炎熱。未來兩三日大致天晴。下週中期雲量較多，周三最低氣溫是21度，最高氣溫則是25度。
天文台預測，一股清勁的東北季候風會在會在周一早上抵達沿岸地區，隨著高空反氣旋在下周中至後期減弱，該區雲量增多。天文台料下周四（17日）大致多雲，有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，有雨的天氣持續至下周末，市區氣溫徘徊22至26度。
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