元朗公園升至32度　天文台料東北季候風周一殺到　離岸間中吹強風

晴朗天氣下本港回暖，下午時分元朗公園已率先升溫至32度。天文台預測，隨著高空反氣旋會在本周中至後期減弱，同時一道廣闊雲帶會覆蓋華南，本港將迎來大致多雲及有一兩陣雨的天氣。

政府將於周四（17日）進一步放寬社交距離措施，包括重開已關閉逾兩年、政府轄下的露營地點。即將迎來重開後首個周末，天文台料短暫時間有陽光，市區最低氣溫達22度。



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高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，本港今日大致天晴，部分地區能見度較低，料下午天氣炎熱，吹輕微至和緩東北風。隨著華東的氣壓正在上升，一股清勁至強風程度的東北季候風會在明早抵達華南沿岸，天文台料明日風勢較大，且大致多雲，早上短暫時間有陽光。

天文台預測，高空反氣旋會在本周中至後期減弱，同時一道廣闊雲帶會覆蓋華南，料周三及四大致多雲及有一兩陣雨，但日間部分時間天色明朗，近周末將暫別下雨天，再次迎來短暫時間陽光，市區高見26度。

下周二（22日）是二十四節氣中的「小雪」，傳統上氣候會漸冷，但天文台料當日不太冷，加上短暫時間有陽光，市區氣溫介乎22至26度。