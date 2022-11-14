天文台料季候風補充下周接力　「小雪」過後市區氣溫跌穿20度

踏入11月中旬，昨日（14日）多區包括深水埗、九龍城及黃大仙，最高氣溫超過30度，不過受一股清勁至強風程度的東北季候風影響，加上今日（14日）天陰陰，為本港稍稍降溫。天文台預測，季候風補充在下周中期抵達華南，帶來較涼的天氣，料下周三（23日）市區最低氣溫只有19度。



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本港今日大致多雲，下午部分時間有陽光，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風，氣溫稍稍回落，但在正午時分，荃灣城門谷已率先升溫至約28度。

現時影響華南沿岸地區的東北季候風會持續至下周初，位於華南的高空反氣旋會在本周中期減弱，而一道廣闊雲帶會為該區帶來一兩陣雨。天文台預測，周三及四（16及17日）大致多雲及有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗。

（天文台網站截圖）

天文台又預測，季候風補充在下周中期抵達華南，為該區帶來較涼的天氣，料本港周五（18日）起一連六日有陽光，氣溫逐漸回落，即使下周中期陽光漸增，但二十四節氣的「小雪」過後，氣溫仍進一步跌至19度，涼意漸濃。

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