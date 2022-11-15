天文台料市區周末高見27度 下周添涼意 「小雪」過後三區僅19度
撰文：勞敏儀
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夏天的尾巴，可能「捉得太緊」。本港今日（15日）天氣和暖，截至正午時分元朗公園及流浮山已率先升溫至29度。天文台預測，季候風補充會在下周初至中期帶來稍涼的天氣，料周末市區仍高見27度，但其後氣溫逐漸回落，至二十四節氣「小雪」（22日）市區最低氣溫跌至20度，有一兩陣驟雨的天氣持續至翌日，當天打鼓嶺、流浮山及長洲或進一步跌至19度。
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東北季候風正影響廣東沿岸，本港今日下午部分時間有陽光，料晚上大致多雲，吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。
一道廣闊雲帶會在未來一兩日覆蓋華南地區，加上在東北季候風影響下，天文台預測周三及四（16及17日）大致多雲及有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗，市區最低氣溫22度。但是，近周末本港暫別下雨天，漸轉部分時間有陽光，市區最高氣溫回升至27度，計劃周末到政府重開的露營場地人士，料同時可享受好天氣。
下周天氣稍轉涼 市區低見20度
季候風補充會在下周初至中期為華南沿岸帶來稍涼的天氣，天文台預料，下周日（20日）市區雖仍高見27度，但氣溫將逐漸回落，翌日市區最低氣溫跌至21度，隨後兩日再迎來一兩陣驟雨，市區進一步低見20度。參考自動天氣天氣預報，料下周三（23日）打鼓嶺、流浮山及長洲只有19度。
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