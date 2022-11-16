天文台料下周日高見27度　翌日急跌6度　「小雪」前後有驟雨轉涼

踏入11月中旬仍不太冷，天文台預測高空反氣旋逐漸增強，接近周末香港天色大致良好，市區最高氣溫達27度。不過，一股季候風補充會在下周初至中期帶來稍涼天氣，加上一個廣闊低壓區會在下周中期帶來驟雨，下周一（21日）起一連五日有驟雨，其中兩日市區最低氣溫跌至20度。



公益金百萬行連續兩年因新冠疫情移師線上舉行，2022/23年度新界區百萬行下周日（20日） 將在下月11日通車的將軍澳跨灣連接路實體回歸，天文台料當日市區氣溫介乎22至27度，部份時間有陽光。



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受東北季候風影響，本港今日（16日）下午部分時間有陽光，今晚大致多雲。吹和緩至清勁偏東風。在正午時分，元朗公園及流浮山已升溫至約29度。

天文台預測，明早仍有一兩陣微雨，但隨著高空反氣旋逐漸增強，接近周末廣東沿岸天色大致良好，料本港部分時間有陽光，市區最高氣溫升至27度。

下周二「小雪」市區最低20度

隨著一股季候風補充會在下周初至中期為該區帶來稍涼的天氣，加上一個廣闊低壓區會在下周中期為南海中至北部帶來驟雨，料下周一起開始迎來一兩陣驟雨，翌日（即二十四節氣中的「小雪」）漸轉有幾陣驟雨，市區最低氣溫跌至20度，下雨天料持續至下周五（25日）。