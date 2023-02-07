情人節冷鋒殺到　急跌九度至最低15度　下周初暫別二字頭氣溫

天文台表示，今日（7日）大致多雲，下午短暫時間有陽光，市區最高氣溫為23度。展望未來數天大致多雲及有薄霧，周日及周一較為潮濕及有霧。近日漸見回暖，但周二（14日）情人節及翌日一連兩天氣溫將會下跌，周三（15日）最低氣溫更降至14度，當日早上時份，更有多區低於14度，包括屯門、沙田等5區是13度，上水、大埔得12度，打鼓嶺更僅得11度。



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天文台表示，今日大致多雲，部份地區能見度較低。下午短暫時間有陽光。吹輕微至和緩偏東 風，晚上風勢清勁，有一兩陣微雨，最高氣溫為23度。

天文台指，一股偏東氣流會在未來數天影響華南沿岸，該區有一兩陣雨及薄霧。受溫暖潮濕的海洋氣流影響，下周初廣東沿岸有霧。明日（7日）至下周一（13日）均有霧及陣雨，最低氣溫徘徊在18度至20度，最高氣溫均在21度或以上，下周一更達24度。

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下周二、三天氣顯著轉涼

天文台又預料一道冷鋒會在下周一晚至周二早上橫過廣東沿岸，該區顯著轉涼，風勢較大。下周二（14日）情人節溫度急降，最低氣溫較前一日最高的24度，急跌至最低的15度，兩日相差9度，連同周三的天氣都顯著轉涼。情人節當日大致多雲，初時有一兩陣雨。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸間中吹6級強風，即達3號風球風力。

下周三（15日）即情人節翌日氣溫持續下降，最低氣溫跌至14度，最高氣溫亦僅18度，預測當日部份時間有陽光，早上相當清涼。當日早上7時左右，多區錄得低於14度，其中屯門、沙田等5區錄得13度，上水、大埔僅得12度，而打鼓嶺更僅得11度。至下周四（16日）氣溫稍微回升，最低氣溫為15度，最高氣溫為19度，部分時間有陽光，早上清涼。