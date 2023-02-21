財政預算案明出爐天氣放晴　周末日夜溫差大低見14度

受清勁至強風程度的東北季候風影響，本港天氣晴朗乾燥，今（21日）正午錄得19.6度，不過，各區溫差顯著，其中大帽山及大老山低見13度及13.7度；本港普遍地區的相對濕度則下降至60%以下，赤鱲角僅得39%。

港府明日將發表財政預算案，天文台預料本港繼續放晴，但早上清涼，另一股季候風補充會在本周五（24日）稍後抵達廣東沿岸地區，周末至下周初天氣相當清涼，風勢頗大，日夜溫差較大，其中下周日及一（26及27日）氣溫最低降至14度，隨後數天始逐步回暖。



本港各區溫差顯著，正午時分，大帽山及大老山低見13度及13.7度。（天文台分區天氣截圖）

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星期五季候風抵廣東沿岸

天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日影響華南沿岸，該區天晴乾燥，早上清涼。預料季候風會在隨後一兩日稍為緩和，而一股季候風補充會在星期五稍後抵達廣東沿岸地區，周末至下周初該區天氣相當清涼，風勢頗大。

本港地區下午及今晚天氣預測方面，天晴乾燥。初時部分地區能見度較低。吹清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。

下周日跌至14度

展望未來數天大致天晴及乾燥，早上清涼，日夜溫差較大，可相差最多7度，其中下周日及一（26及27日）氣溫最低降至14度，最高則為20度，隨後數天始逐步回暖，市民宜留意天氣狀況選擇合適衣物。

天文台展望未來數天大致天晴及乾燥，早上清涼，日夜溫差較大。（天文台九天天氣預報截圖）

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