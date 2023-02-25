未來兩三日風勢頗大最低14度　3.6驚蟄前漸見回暖

即將踏入三月，本港天氣繼續清涼，今（25日）氣溫介乎15至20度，大致天晴及乾燥。天文台表示，受東北季候風影響，未來兩三日風勢頗大，下周一（27日）更降至14至19度，新界多區較市區再跌幾度，其中打鼓嶺更低見11度。惟早午溫差頗大，打鼓嶺同日將回升至最高21度，即氣溫相差達10度。



此外，二十四節氣中的「驚蟄」將至，天文台預測當日大致天晴及乾燥，氣溫介乎17至23度。



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東北季候風帶來清涼天氣

一股乾燥的東北季候風正為本港帶來清涼的天氣。天文台表示，今日氣溫介乎15至20度，大致天晴及乾燥，紅色火災危險警告現正生效，吹和緩至清勁東北風。截至今日中午12時正，天文台錄得氣溫18.5度，濕度為51%。

天文台表示，受一股清勁至強風程度的東北季候風影響，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，天晴乾燥，早上清涼。隨著季候風在下周中期緩和，廣東沿岸氣溫稍為回升，隨後數日繼續大致天晴，日夜溫差較大。

下周一新界多區12度 三月起最高23度

根據天文台九日天氣預測顯示，本港未來一連九日均天晴及乾燥，並無降雨。惟今明兩日氣溫稍降，下周一（27日）將跌至14至19度。其後數日溫度逐步回升，由下周四起一連五日每日氣溫為17至23度。

天文台自動分區氣溫顯示，新界及離島多區在下周一早上7時氣溫寒冷，將軍澳、石崗、大埔、上水、流浮山及長洲降至12度，打鼓嶺更低見11度。不過同日下午3時氣溫卻相當溫暖，其中打鼓嶺及石崗達21度，上水及流浮山更高見22度。即早上及下午溫差達10度。

驚蟄「打小人」天氣回暖

此外，3月6日為二十四節氣中的「驚蟄」，代表天氣回暖，傳統習俗會在當日「打小人」趕走瘟神。天文台預測顯示，當日本港氣溫為17至23度，濕度介乎60至85%，吹東風3至4級，大致天晴及乾燥。