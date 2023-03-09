下午27度創今年新高　天文台料季候風周日到　白色情人節最低15度

踏入3月本港天氣回暖，天文台今午（9日）錄得27度，突破2月19日錄得的26.6度，創今年新高。不過一股東北季候風會在下周日（12日）稍後抵達沿岸地區，氣溫驟降，新界地區再低數度，若以白色情人節（14日）的上水為例，同日早午的氣溫相差更高達11度，介乎15至26度。



和緩東風未來一兩日影響廣東沿岸

本港今日下午天氣溫暖，廣東沿岸風勢微弱，大部分地區氣溫上升至27度或以上，創今年新高。

今晚天氣方面，天文台表示大致天晴，但局部地區能見度較低，初時吹微風。明早最低氣溫約19度，日間乾燥及相當溫暖，最高氣溫約26度，並轉吹和緩東風，該氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸。

東北季候風下周日抵達本港

天文台預料，一股東北季候風在下周日（12日）稍後抵達沿岸地區，天氣將轉為稍涼，風勢較大。受該季候風影響，下周初至中期廣東地區大致晴朗及乾燥。

根據天文台九日天氣報告顯示，下周一（13日）氣溫急降至17至23度，相比前一日下跌2至3度，吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地更達6級，當日部份時間有陽光及乾燥，早上清涼。

白色情人節上水同日溫差達11度

至於其後的下周二白色情人節（14日）繼續17至23度，風勢依然強勁，吹東風4級，初時5級，天氣乾燥及早上清涼。根據天文台自動分區天氣預報顯示，當日早上7時氣溫最低，新界打鼓嶺僅得14度，上水、流浮山、大埔及石崗亦有15度。

不過同日下午3時，多區氣溫超越20度，其中上水更升至26度，石崗亦有25度，即以上水為例，同日氣溫高低相差達11度。

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