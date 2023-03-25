天文台再次警告或有冰雹　西灣河下午3時有類似冰雹出現

香港天文台今日（25日）中午12時20發出黃色暴雨警告信號，為今年首次，至下午3時20分取消。天文台同時在中午12時30分再發提示，指預料猛烈陣風吹襲香港，預料本港在短期內可能受冰雹影響。



天文台在下午5時35分再次發出預警，預料本港在短期內可能受冰雹影響。



一道雷雨區在下午近傍晚，由珠江口由西向東靠近本港。（天文台圖片)

▼3月25日 今年首個黃色暴雨警告▼



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西灣河自動氣象站下午3時05分望向東面拍攝的照片，有類似冰雹出現。（天文台圖片)

【17:55】天文台表示，今日下午約3點，天文台的天氣照片拍攝到西灣河有類似冰雹出現，當局也接獲市民報告在當處看到落雹，根據雷達圖，差不多時間在西灣河都有強回波。

【 17:50】天文台今日中午（25日）發出今年首個黃色暴雨警告，並預告短期內有可能受冰雹影響。有網民發布手機短片，瘋傳沙田城門河大規模落冰雹。

不過細閱該手機短片，可發現有四大疑點，包括沿岸未見單車徑、跨河橋樑稀少等。而翻查內地新聞，可發現該短片的所在之處，其實不是香港沙田城門河，也不是廣州，而是相距香港近400公里的江西省贛州。

【17:45】天文台指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【17:35】天文台再次發出特別提示，預料本港在短期內可能受冰雹影響，是今日內第二次。

【17:35】天文台預料猛烈陣風吹襲香港，提醒市民如身處室外，要立刻到安全地方躲避。

在中午12時許，珠江口以西的雷雨帶正逐漸由西向東靠近香港，可見有一個位置以紅色標明，代表雨量達100毫米或以上。（天文台圖片）

大澳錄得時速70公里強陣風

天文台在上午11時35分發出雷暴警告，有效時間至今日下午2時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。大澳在11時40分錄得每小時約70公里的強陣風，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

▼3月25日 米埔附近出現空對地閃電▼



珠江口以西的雷雨帶正逐漸由西向東靠近香港。（天文台圖片）

天文台指，一道冷鋒已在廣東形成，並會在今晚晚間橫過沿岸地區。同時，一道雷雨帶正由廣東西部移向珠江口一帶。

本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。早上短暫時間有陽光。下午及今晚驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。吹和緩至清勁東南風，稍後轉吹東至東北風。

展望明日（25日）有驟雨及雷暴，氣溫下降。下週初最低氣溫在19度左右，風勢逐漸增強，仍然有幾陣雨。

▼3月25日 天文台開放日首日▼

