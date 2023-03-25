天文台發現今午3時西灣河落冰雹 時間長數分鐘 收到市民報告
撰文：歐陽德浩
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天文台今日中午（25日）發出今年首個黃色暴雨警告，今日內更分別兩度提醒市民，本港將受冰雹影響。天文台傍晚在社交平台公布，今午約3時拍攝到港島西灣河曾出現冰雹，更收到市民的相關報告，並從雷達圖中強回波得到確實，料維持少於10分鐘。
西灣河上空相近時間有強回波
天文台在社交平台表示，今午約3時曾在西灣河拍到疑似冰雹的相片，並接獲市民報告在當地看到落雹。天文台亦從雷達圖發現，西灣河在相近時間確實有強回波。根據天文台動畫顯示，落雹時間約為3時正至3時10分內。
暖濕空氣上升遇猛烈氣流 水氣愈滾愈大凝結成冰粒
天文台解釋，冰雹為強雷暴中產生的大冰粒，當較暖的濕空氣上升時，空氣中的水份遇冷後凝結。由於上升氣流猛烈，水氣會被帶到凍結層以上並不斷打滾，過程中像雪球愈滾愈大，並凝結成冰粒。最後上升氣流不能再承托冰粒重量時，超重的冰粒便會跌落地面，形成落雹。
平均每1至2年才出現一次落冰雹
天文台網頁曾介紹，落雹在香港並不常見，平均每1至2年才出現一次。在過去20年（2000年1月至2020年8月），共錄得11日冰雹報告。近年較大規模的一次，發生於2014年3月30日晚上，在當日發出黑色暴雨警告信號期間，天文台收到多處地區的報告，大部份稱冰雹體積約20至30毫米，前年將軍澳也記錄到一次落冰雹。
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落雹是什麼？
落雹是一種自然現象，在香港並不常見，平均每一至兩年才出現一次。當強雷暴出現時，較暖濕空氣上升時，空氣中的水份會遇冷凝結，若上升氣流猛烈，水汽將被帶到凍結層以上並不斷打滾，凝結成冰粒，越滾越大，最後在不能再承托冰粒重量時便會跌落地面，形成落雹。
香港近年是否曾出現落雹？
除了2023年3月25日下午約3時，在西灣河發生的落雹外。對上一次為為2021年9月16日，當時本港局部地區出現大驟雨和雷暴，下午約1時將軍澳更有冰雹報告，該區全日錄得超過100毫米雨量。