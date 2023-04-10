清涼過後再升溫　天文台料周末最高27度　一區高見29度

今日天氣清涼，但未來數日有機會升溫。天文台預測，隨着影響華南沿岸的東北季候風緩和，未來一兩日該區氣溫回升。本周六（15日）市區有最高27度，流浮山更高見29度。



另外，天文台預測，一個低壓區會在未來兩三日為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。



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天文台預測令天氣清涼的東北季候風即將緩和，未來一兩日該區氣溫回升。根據九天天氣預報，周六（15日）市區的最高氣溫為27度，而根據自動分區天氣預報，在周六下午2時，流浮山更有機會升至29度，上水、打鼓嶺、石崗都有28度。

周六(15日)流浮山會升至29度。(天文台網站截圖)

天文台預測本港今日大致多雲，下午部分時間天色明朗，吹和緩偏東風，氣溫在23度左右，不過天文台又預料一股偏東氣流在本週後期影響廣東沿岸，該區有幾陣雨。展望未來一兩日日間溫暖，部分時間有陽光，周四雲量較多。

下周部份時間有陽光。(天文台網站截圖)

天文台又預測，偏東氣流會在周末期間逐漸被大陸氣流取代，華南沿岸天色大致良好，下周日至二（16日至18日）降雨機率為低，部份時間有陽光。

天文台補充，一個低壓區會在未來兩三日，為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。