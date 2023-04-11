日食｜在港5年內唯一可見日偏食下周四出現　觀賞要待「變天」

未來五年唯一可在港看到的日食，將於下周四（20日）中午出現，不過並非壯觀的日全食或日環食，而是日偏食，可看到「天狗」——即月亮掩沒太陽一小角，佔2%至3%。如錯過今次日偏食，要等到2028年7月才有機會在港再看到日食，而且屆時的食分比今次更小。



天文台指，香港東南部的日食食分較大，提議可考慮到九龍東或港島東觀賞；香港雖是彈丸之地，原來在石澳可比在天水圍早4分鐘看到。不過據天文台今日發表的九天天氣預報，下周四大致多雲，有一兩陣驟雨，除非最終「變天」，否則按此預測將難看到這個罕見天文現象。無論如何，觀看日食不應用肉眼或望遠鏡直接觀看，必須使用專門的太陽濾光設備。



▼2020年6月21日本港日偏食情況▼



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「食分」僅3% 天文台指需使用望遠鏡

香港對上一次可觀測日偏食是2020年6月21日，當時大批市民於多區觀賞。天文台表示，今次日食的最大食分介乎0.02至0.03，即在食甚時，太陽直徑的2%至3%會被月球遮擋，屆時本港日光不會明顯減弱。

天文台續指，由於食分較小，市民可能需要使用望遠鏡才觀測到是次日食。假如錯過今次日食，天文台指，下次在香港出現日偏食的日期為2028年7月22日，即需要等候五年，而且屆時的食分比今次的更小。

▼正確觀賞日食方法▼



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本港東南部可看到較大食分 須用專門太陽濾光設備觀看

至於如何觀賞，天文台表示，必須使用專門的太陽濾光設備，切勿直接或使用不當方法觀看太陽。地點方面，由於日偏食在中午發生，全港多區都可以目睹，當中本港東南部的日食食分較大，其日食時間亦較長，因此市民可優先考慮前往九龍東或港島東等地區。另外，當日香港太空館網上直播日偏食發生時的太陽影像。

香港太空館將直播日偏食發生時的太陽影像，市民可通過香港太空館的網上頻道欣賞日食的即時影像。

日期：20.4.2023（星期四）

時間：下午12:30 – 1:20

直播平台：香港太空館YouTube頻道

▼錯誤觀賞日食方法▼

