打風︱熱帶氣旋將成形　趨向呂宋一帶　天文台料對香港威脅不大

天文台指，一個低壓區會在未來兩三日為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，預計有可能發展成為熱帶氣旋，未來數天移向菲律賓呂宋一帶，而日本氣象廳及台灣交通部中央氣象局亦指太平洋地區有一個熱帶性低氣壓正向西行，將於13至14日抵達呂宋一帶。



不過，天文台預測熱帶氣旋的強度及路徑存在變數，指該熱帶氣旋即使進入南海亦會減弱，因此短期對香港威脅並不大。



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（天文台截圖）

天文台指，覆蓋廣東沿岸的一道雲帶稍為轉薄，而菲律賓以東海域的一個低壓區正逐漸增強，預料會發展成熱帶氣旋，並在未來一兩日移向呂宋一帶。而日本氣象廳及台灣交通部中央氣象局亦指太平洋地區有一個熱帶性低氣壓正向西行，並向偏北移動，預料將於13至14日抵達呂宋一帶。

不過天文台亦表示，熱帶氣旋的強度及路徑存在變數，而該熱帶氣旋即使進入南海，其時會減弱，因此短期對香港威脅並不大。

（日本氣象廳截圖）

天文台表示，今日部分時間有陽光，吹和緩偏東風，展望明日日間溫和，部分時間有陽光，星期四的雲量會較多，本週後期有一兩陣驟雨。

（天文台截圖）

（天文台截圖）

根據天文台的九天天氣預報，周五（14日）及周六（15日）均會有有一兩陣驟雨，直至周日（16日）天氣會轉好，大致天晴，下周一（17日）更部分時間有陽光。不過下周二（18日）開始天氣又再度轉差，短暫時間會有陽光，有一兩陣驟雨，下周四（20日）更大致多雲，有一兩陣驟雨。

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