天文台再發特別天氣提示：香港短期內廣泛大雨　有強陣風吹襲

天文台指一道低壓槽會在今明（20及21日）兩日為廣東帶來驟雨及狂風雷暴。今日（20日）是二十四節氣中的「穀雨」，天文台預測大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，料無緣看到中午的日偏食。



天文台在凌晨再發出特別天氣提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，預料強陣風吹襲香港，如身處室外應盡快到安全地方躲避。



▼4月18日 黃色暴雨警告下市民躲避狂風驟雨▼



+ 9

在20日凌晨時分，暴雨區主要集在新界東南面。(天文台網頁圖片)

4月20日00:45——雷暴警告有效時間延長至凌晨5時，預料香港有幾陣狂風雷暴。雷暴發生時，請採取以下預防措施：如身處室外，請到安全地方躲避；離開水面切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動；切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。

4月20日00:12——雷暴警告有效時間延長至凌晨4時。

4月20日00:05——天文台預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港，如身處室外，應盡快到安全地方躲避。

4月19日23:50——天文台指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

+ 6

在今日凌晨0時前的一小時，雨區主要集中在港島、大嶼山及荃灣。(天文台網頁圖片)

天文台今日凌晨0時更新九天天氣預報，指出一道低壓槽會在今明兩日為廣東帶來驟雨及狂風雷暴；隨着低壓槽減弱，周末至下周初廣東沿岸驟雨減少，預料一股東北季候風會在下周中期影響廣東沿岸，再度變下雨天。