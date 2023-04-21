暴雨｜天文台：珠江口雷雨區逐漸靠近　未來一兩小時可能影響香港

天文台指一道低壓槽會在今日（21日）繼續為廣東帶來驟雨及雷暴。



天文台於凌晨2時發出黃色暴雨警告信號，於上午6時30分宣布取消。至傍晚6時55分，天文台再次發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的雷雨區正逐漸靠近，可能在未來一兩小時影響香港，籲市民留意天氣變化。



▼4月21日 黃色暴雨警告下市區情況▼



4月21日18:55——天文台再發特別天氣提示，指珠江口以西的雷雨區正逐漸靠近，可能在未來一兩小時影響香港，籲市民留意天氣變化。

4月21日17:12——天文台料猛烈陣風吹襲香港，指如身處室外，請立刻到安全地方躲避，在下午5時05分左右，大澳錄得每小時約90公里的猛烈陣風。

4月21日08:00——雷暴警告有效時間延長至上午10時30分，預料大嶼山、香港島及九龍有局部地區狂風雷暴。

4月21日06:30——天文台取消黃色暴雨警告信號。

4月21日05:30——天文台預料預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 在上午5時21分左右，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。

4月21日05:30——雷暴警告有效時間延長至上午8時30分。

4月21日05:08——天文台預料強陣風繼續吹襲香港，如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 在上午5時04分左右，大澳錄得每小時約70公里的強陣風。

4月21日02:00——天文台發出黃色暴雨警告信號。

4月21日01:45——天文台預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

4月21日01:35——天文台指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

4月21日01:20——雷暴警告有效時間延長至上午6時。

4月21日00:55——天文台指位於珠江口一帶的雷雨區，會在未來一兩小時影響香港。

21日凌晨1時15分的雨量分布圖。（天文台網頁圖片）

天文台的九天天氣預報顯示，一道低壓槽會在今日繼續為廣東帶來驟雨及雷暴。而一股偏東氣流會在今日日間抵達廣東沿岸地區。隨著高空反氣旋在周末至下周初增強，華南沿岸地區驟雨減少，天色較為明朗。預料一股東北季候風會在下周中期影響廣東。

（天文台網頁圖片）

▼4月18日 黃色暴雨警告下市民躲避狂風驟雨▼

