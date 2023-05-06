立夏｜氣溫升近30度　低壓槽殺到　明起一連兩日大驟雨及狂風雷暴

踏入五月，氣溫漸趨炎熱，連續數日氣溫高達30度。適逢今日為「立夏」（6日），截至今日（5日）中午12時，天文台在多區錄得最高氣溫近攝氏30度，天文台總部中午錄得最高29.2度，大隴更錄得32度高溫。



夏天為大地帶來雨水，天文台預料，一道低壓槽會在未來一兩日殺到，料下周日及周一本港顯著降雨概率均為「高」，局部地區雨勢較大及有狂風雷暴。不過，隋著一股達強風程度的偏東氣流影響，廣東沿岸下週初至中期天氣稍涼，天色漸轉明朗。



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今日（6日）是24節氣的立夏，二十四的節氣立夏，標誌著夏天的到來。天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，預料今日下午部分時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩南至東南風。

正午時分，本港多處地區氣溫上升至攝氏30度或以上，與往年「立夏」的情況相若。截至今日（5日）中午12時，天文台在多區錄得最高氣溫近30度，當中天文台總部中午錄得最高29.2度，而大隴更錄得32度高溫；打鼓嶺、大埔、流浮山、濕地公園、元朗公園及長洲都錄得31度以上的高溫。

正午時分，本港多處地區氣溫上升至攝氏30度或以上，與往年「立夏」的情況相若。（天文台截圖）

此外，一道低壓槽正為華中及華南北部帶來不穩定天氣，天文台預料，一道低壓槽會在未來一兩日殺到，料下周日及周一本港顯著降雨概率均為「高」，局部地區雨勢較大及有狂風雷暴。

不過，隋著一股達強風程度的偏東氣流影響，廣東沿岸下週初至中期天氣稍涼。在下周一起氣溫將稍為回落，最低氣溫為22度，不過涼浸浸的天氣持續時間不長，下周二起本港短暫時間有陽光，天色漸轉明朗後最高氣溫會回升至28度。

至於九天天氣預報方面，天文台預料，下周六起大致多雲，將會有一兩陣驟雨，再下周日的母親節亦同樣大致多雲及有幾陣驟雨，氣溫介乎24至27度。

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