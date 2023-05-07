天文台發出黃色暴雨警告　料有狂風雷暴　促市民到安全地方躲避

天文台今日（7日）發出特別天氣提示，與低壓槽相關的強雷雨帶正影響廣東內陸，並繼續向南移動，預料未來一兩小時本港雨勢可能較大及有狂風雷暴。天文台在中午12時10分發出黃色暴雨警告信號。



▼4月19日 天文台一度發出「黃雨」▼



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【12:10】天文台在發出之有關黃色暴雨警告信號，示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【12:10】天文台更新九天天氣預報，指一道低壓槽會在明日初時為華南沿岸帶來不穩定天氣，隨着該低壓槽遠離，明日日間驟雨逐漸減少。受隨後一股達強風程度的偏東氣流影響，未來兩三日廣東沿岸天氣稍涼。預料南海北部的高空反氣旋會在本周中期增強，沿岸地區天色稍為好轉。

天文台上午11時半發出的香港九天天氣預報。(天文台圖片)

▼4月21日 黃色暴雨警告下市區情況▼



【12:00】天文台更新提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺。

【11:40】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午2時正，預料香港間中有狂風雷暴，呼籲如身處室外，盡快到安全地方躲避。

上午11時半的雷達圖顯示，強雷雨帶正影響廣東內陸，並繼續向南移動靠近香港。（天文台圖片）

【11:15】天文台預測，位於廣東北部的低壓槽正為該區帶來驟雨及雷暴，並逐漸向南移動。今日大致多雲，間中有驟雨，日間最高氣溫約29度。稍後局部地區雨勢較大及有狂風雷暴，最低氣溫約24度。吹和緩偏南風，漸轉吹北風。天文台預測明日初時驟雨較為頻密及有雷暴，日間雨勢逐漸減弱。隨後一兩日風勢較大，天氣稍涼，天色漸轉明朗。

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▼3月25日 天文台開放日首日▼

