明日有短暫陽光後要再等到下周五　天文台料周五起連續8日下雨

夏日為大地帶來雨水，天文台預料，明日日間短暫時間有陽光，其後由周五起連續八日下雨，到周日（14日）母親節更有有驟雨及狂風雷暴，展望至下周五才會再見陽光。



天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，預料一道低壓槽會在本週後期在廣東西部沿岸發展，隨後向東伸展，與其相關的大驟雨及雷暴會在週末期間影響珠江口一帶，令本港多日都持續下雨。要再見陽光，則要等該低壓槽遠離，下週初期廣東地區驟雨才會逐漸減少。



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天文台表示，今日一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。本港下午短暫時間有陽光，而今晚大致多雲，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸間中吹強風。

天文台預料，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日（11日）影響廣東沿岸，而覆蓋該區的雲帶稍為轉薄；並展望明日短暫時間有陽光。不過，下雨天很快將至，天文台預料，一道低壓槽會在本週後期在廣東西部沿岸發展，隨後向東伸展，與其相關的大驟雨及雷暴會在周末期間影響珠江口一帶，故由周五起本港大致多雲，並將一連下八日下雨。

根據天文台九日天氣預報顯示，由周五起一連八日都會下雨，當中的周六及周日降雨概率最高，周日母親節（14日）當日降雨概率更為高，即約有70次或以上平均累積雨量達到10毫米或以上，兩日均大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，而氣溫亦稍為下降，介乎23至27度。該兩日亦為港鐵「感謝日」，外出的市民記得準備雨傘，及留意天氣變化。

要再見陽光，則要等該低壓槽遠離，下週初期廣東地區驟雨才會逐漸減少。天文台預料，下周五（19日）雖仍會有一兩陣驟雨，但日間短暫時間有陽光。至於氣溫方面，下周一起亦逐漸回升，至下周五最高氣溫將重回「3」字頭，達30度。

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