母親節｜低壓槽殺到　低壓區或形成　天文台料周日大雨兼狂風雷暴

後日（14日）是母親節，市民外出慶祝謹記帶雨具！天文台最新九天天氣預報顯示，一道低壓槽會在明日（13日）於廣東沿岸發展，低壓槽上亦可能有低壓區形成，與其相關的大驟雨、雷暴及狂風會在周末期間影響珠江口一帶。天文台預計，母親節當日有驟雨、雷暴及狂風，雨勢有時頗大，高地間中吹6級風。



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天文台今日（12日）預測，一道低壓槽會在明日於廣東沿岸發展，而低壓槽上亦可能有低壓區形成，與其相關的大驟雨、雷暴及狂風會在週末期間影響珠江口一帶，而隨著該低壓槽遠離，下周初廣東地區驟雨逐漸減少，天色較為明朗。預料另一道低壓槽會在下周中期為華南沿岸帶來驟雨。

根據最新九天天氣預報，不穩定天氣明日來到，預料大致多雲，有幾陣驟雨，稍後驟雨增多及有雷暴，風勢方面，吹東至東北風三至四級。

母親節高地間中吹6級風

翌日母親節天氣進一步轉差，吹東北風4級，離岸5級，高地間中6級，且多雲，有驟雨、雷暴及狂風，雨勢有時頗大。市區氣溫則介乎23至26度。

有雨天氣在未來九天大致維持，僅下周二（16日）短暫時間有陽光，之後一直至5月21日的周日也驟雨倫隨。

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