母親節天陰有雨　低壓槽一個接一個　下周時晴時雨普遍升至30度

今日（14日）是母親節，受到低壓槽影響，今早多處地區錄得10至20毫米雨量。天文台表示，影響廣東沿岸的低壓槽將會逐漸遠離，未來兩三日區內天色較為明朗，不過預料另一道低壓槽會在本周後期為該區帶來驟雨，而一股偏南氣流會在周末至下周初影響華南沿岸。踏入春未夏初，氣溫逐步回升．天文台預測下周四起，市區氣溫再上3字頭，普遍料達攝氏30度。



▼5月14日 母親節天陰有雨▼



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位於北部灣至廣東西部沿岸的一道低壓槽今日逐漸向東伸展，天文台今日凌晨更新九天天氣預報顯示，今日多雲、間中有驟雨，日間雨勢有時頗大，局部地區有狂風雷暴，晚上驟雨減少；吹東北風4級，離岸5級，氣溫稍涼，介乎攝氏21至24度。今早多處地區錄得10至20毫米雨量，下午雨勢不大。

天文台今早11時半發出的九天天氣預報顯示，未來一周時晴時雨，氣溫料升至普遍30度。（天文台圖片）

隨着低壓槽遠離，天文台料未來兩三日該區天色較為明朗及氣溫逐步回升，預測明日（15日）吹東至東北風3至4級，後轉微風2級，大致多雲，初時有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗。周二（16日）及周三（17日）同樣大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎24至29度。

▼5月14日 長洲「包山嘉年華2023」▼



不過預料另一道低壓槽會在本周後期為華南沿岸帶來驟雨，周四（18日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，周五（19日）大致多雲，有幾陣驟雨。

天文台預測到周末天色好轉，周六（20日）雖然大致多雲及有一兩陣驟雨，不過日間短暫時間有陽光；下周初也是時晴時雨，下周日（21日）二十四節氣「小滿」，氣溫介乎26至 30度。

▼5月7日 天文台一度發出「紅雨」▼

