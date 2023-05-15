天氣｜今日最高26度　 多雲初時有微雨

撰文：蕭通
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一道雲帶正覆蓋華南地區。本港地區今日天氣預測大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。最高氣溫約26度，吹輕微至和緩東至東北風。

天文台展望，未來一兩日短暫時間有陽光，氣溫回升。

（陳永武攝）
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