初夏盛放　天文台料周日高溫31度逼近今年紀錄　兩區直飆32度

轉眼又來到初夏的日子，天文台指一股偏南氣流會在未來數天為廣東沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣，隨着高空反氣旋在周末至下周初逐漸增強，廣東沿岸天色大致良好，預測周日（21日）二十四節氣「小滿」，市區最高氣溫達31度，逼近今年氣溫紀錄，有兩區更高達32度，展望一道低壓槽會在下周中期，再為華南帶來驟雨。



▼4月16日 天晴炎熱,，有市民到長洲東灣嬉水消暑▼



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今日多雲，更有一兩陣驟雨，在下午3時後多區都跌至26度。天文台表示一股偏南氣流會在未來數天為廣東沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣，同時一道雲帶正覆蓋該區，氣溫介乎23至29度。

天文台今早11時半發布的九天天氣預報。

天文台料未來數日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，周四（18日）稍後局部地區有雷暴；周六及周日(20日及21日)就有機會轉趨炎熱。天文台指，隨着高空反氣旋在周末至下周初增強，廣東沿岸天色大致良好，天氣持續炎熱。過去雨中的周末亦不再。根據自動分區天氣預報，周日(21日)中午12時的上水及打鼓嶺都高達32度。

周日(21日)上水和打鼓嶺都高達32度。(天文台網頁截圖)

過去周末的本地足球亦經歷雨中作賽，其中上周六(13日)的足總盃決賽，以及周日(14日)的深水埗對東方的港超補賽，都在草地有雨水下的情況作賽。

預料今個周六(20日)，壓軸由南區與理文上演的菁英盃決賽，會在烈日下盛放。在開賽一刻的下午3時，較接近旺多的尖沙咀天文台總部，氣溫高達29度，而且陽光普照，不論是雙方球員或入場球迷都應補充水份。

周六(20日)尖沙咀天文台達29度。