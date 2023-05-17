大雨｜天文台發出黃色暴雨警告　廣泛地區每小時錄逾30毫米雨量

香港天文台今早（17日）10時05分發出特別天氣提示，指位於珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時影響本港，籲市民應提高警惕。到10時35分，天文台更新特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

在上午11時10分，天文台發出黃色暴雨警告，表示廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。



▼5月7日 天文台一度發出「紅雨」▼



+ 2

天文台指，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，預測本港今日大致多雲，間中有驟雨，初時部份地區雨勢較為頻密及有幾陣雷暴雨，到下午部份時間天色明朗。

天文台指，由於一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

渠務署呼籲市民，若發現街道水浸，請盡快致電二十四小時渠務熱線向該署報告，電話23001110。勞工處提醒僱主及承建商，當僱員在進行電力工作或處理電力作業裝置時，須採取所需的工作安排及適當安全措施，以保障僱員的工作安全。即使在不受暴雨影響的地方進行電力工作或處理電力作業裝置，由於空氣較為潮濕，仍必須採取適當安全措施，以免發生觸電意外。此外，僱員亦須與僱主／承建商合作，遵守安全指示及使用安全設備。

▼5月7日 天文台一度發出「紅雨」▼



+ 2

▼5月8日 市民上班上課時間遇著大雨▼

