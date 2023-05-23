天文台發出黃色暴雨警告信號

天文台於今日（23日）凌晨4時30分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台提醒，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。



天文台於周一（22日）指出，一道低壓槽相關的雷雨區正影響廣東內陸，並逐漸向南移動，預料會在周二早上（23日）影響沿岸地區，雨勢有時較大及有狂風雷暴。

天文台於今日（23日）凌晨4時30分，發出黃色暴雨警告信號。（天文台網頁）

▼5月17日 天文台一度發出「黃雨」▼



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天文台周一晚上11時20分發出的九天天氣預報。(天文台圖片)

天文台周一晚上11時20分發出的九天天氣預報，預測周二初時南風3級，漸轉北風3級，後轉東風4級，離岸5級；大致多雲，有幾陣驟雨，早上雨勢有時較大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。展望周三（24日）仍有幾陣驟雨，到周四（25日）起部分時間有陽光，氣溫也會上升。

隨着熱帶氣旋瑪娃會靠近菲律賓以東海域，受其外圍下沉氣流影響，下周初廣東地區天氣酷熱。天文台預測下周一（29日）及二（30日）日間酷熱，市區升至33度，下周一有煙霞。。

▼5月22日 各官方氣象機構對颱風馬娃（Ｍawar）移動路徑預測▼



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▼5月22日 天文台今年首發酷熱天氣警告▼

