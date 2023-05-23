天文台發出黃色暴雨警告信號　新界北部水浸特別報告生效

天文台於今日（23日）凌晨4時30分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續；天文台續於清晨5時55分，發出新界北部水浸特別報告，新界北部，尤其是新田及牛潭尾一帶，正受大雨影響。在過去1小時，該區錄得超過70毫米雨量；雷暴警告同時生效。



天文台亦於清晨5時35分發出局部地區大雨提示，元朗區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸；此外，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在清晨5時30分左右，流浮山錄得每小時約70公里的強陣風。



天文台於周一（22日）指出，一道低壓槽相關的雷雨區正影響廣東內陸，並逐漸向南移動，預料會在周二早上（23日）影響沿岸地區，雨勢有時較大及有狂風雷暴。

▼5月17日 天文台一度發出「黃雨」▼



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天文台周一晚上11時20分發出的九天天氣預報。(天文台圖片)

天文台周一晚上11時20分發出的九天天氣預報，預測周二初時南風3級，漸轉北風3級，後轉東風4級，離岸5級；大致多雲，有幾陣驟雨，早上雨勢有時較大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。展望周三（24日）仍有幾陣驟雨，到周四（25日）起部分時間有陽光，氣溫也會上升。

隨着熱帶氣旋瑪娃會靠近菲律賓以東海域，受其外圍下沉氣流影響，下周初廣東地區天氣酷熱。天文台預測下周一（29日）及二（30日）日間酷熱，市區升至33度，下周一有煙霞。。

▼5月22日 各官方氣象機構對颱風馬娃（Ｍawar）移動路徑預測▼



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▼5月22日 天文台今年首發酷熱天氣警告▼

