極端酷熱｜打工仔為生計難兼顧中暑指引　上水生果攤檔雙電扇消暑

天文台今日（30日）首發「極端酷熱」特別天氣提示，颱風瑪娃外圍下沉氣流帶來極端酷熱，天文台下午三時許在上水錄得最高37.1度。天氣酷熱，不少人為生計仍繼續戶外工作，有露天水果檔員工就準備了兩把電風扇消暑降溫，其中一把放於枱上，吹向上半身，另一把則夾在腰間，涼風吹在衣服內降溫。有送貨工人則認為工作暑熱警告及《預防工作時中暑指引》作用不大，短暫停工只會延長工作時間更遲收工，故寧願盡快完成工作才休息：「都要做㗎，（指引）有咩作用？」



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受極端酷熱天氣影響，勞工處今午12時30分發出黃色工作暑熱警告，歷時三小時，本港多區亦錄得逾35度高溫，天文台下午三時許在上水錄得最高37.1度，上水石湖墟球場顯示屏更出現「40度」。

在上水，食品批發公司的送貨工人林先生正於貨車中整理貨品，面對高溫，林先生指唯一可做的只有將尾板打車，令空氣更流通，「唔開個尾板都起碼40度。」據溫度計量度，車內氣溫逾33度。

林先生不停飲水以免中暑，對於勞工處發出工作暑熱警告，林認為對其行業幫助不大，「梗係冇啦，都要做㗎，有咩作用？」提到指引中建議炎熱天氣下工作要注意休息，林先生指要完成工作才可收工，休息後工作亦要繼續做，反而只會延長工作時間，更遲收工，他寧願盡快完成工作，下班才休息。，「邊有得話你唔郁就唔郁㗎，你抖到幾時？唔使收工咩？𠵱啲都全部都係自己搞掂就自己收工。」

江女士在上水一個露天水果檔工作，她指一日當中最熱時間是在下午一時至兩時，面對炎熱她除了準備大量水以免中暑，亦準備了兩把電風扇幫助降溫，其中一把放於枱上，吹向上半身，另一把則夾在腰間，涼風吹在衣服內降溫。而當天氣太熱太辛苦時則會自行休息，她又指會趁食午飯的時候到有冷氣的餐廳休息。

在地盤工作的張女士則指酷熱天氣下唯有多喝水，「飲多啲水啦，冇計啦都係咁做㗎啦。」她指平時會到公園水機斟水，太熱時亦會到便利店買凍水，當感到太辛苦時便會休息，不會勉強。對於未到六月已30多度，張女士表示：「唉，都唔知點算啊，窮呀冇計啦，唔做囉，啲人覺得辛苦都唔做，我自己就會繼續嘅，慣咗喇。」