天文台：大驟雨正影響新界東及北部　未來兩三小時或影響其他地區

熱帶氣旋「瑪娃」外圍下沉氣流今日（31日）續為香港帶來極端酷熱天氣，天文台預計高溫觸發的驟雨及雷暴會影響香港，下午更發出特別天氣提示，預料局部地區有狂風雷暴，高達每小時70公里或以上的強陣風將吹襲香港，提醒如身處室外，應盡快到安全地方躲避。至下午2時50分，天文台再發提示，指大驟雨正影響新界東部及北部，有機會在未來兩三小時影響其他地區，籲市民提高警惕。



▼5月31日 天文台再發極端酷熱特別提示▼



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▼5月30日 上水熱爆高溫至40度▼



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▼5月30日 空氣污染爆燈 維港灰矇矇▼



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連續兩日發「極端酷熱」特別天氣提示

天文台今早10時15分再次發出極端酷熱特別天氣提示，指香港天氣極端酷熱及高溫天氣持續，提醒市民留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。如感不適，請儘快求醫。

高溫觸發驟雨及雷暴 周四局部地區有雷暴

天文台又預計，瑪娃會在未來一兩日橫過台灣以東海域，隨後移向日本以南海域並逐漸減弱，而受其外圍下沉氣流影響，未來一兩日華南沿岸天氣持續酷熱，香港明日及周五（6月1日及2日）市區最高氣溫料達33度，同時，高溫觸發的驟雨及雷暴會影響香港，明日局部地區有雷暴，初時部份地區雨熱較大。